PlayStation Plus : cette fonctionnalité devient gratuite et accessible sans abonnement jusqu’à demain

C’est comme si Sony voulait encore s’excuser pour la grosse panne du week-end dernier. Dans un mail adressé à certains joueurs, le service PlayStation Plus informe qu’une de ses fonctionnalités réservées aux abonnés sera gratuite et accessible sans abonnement jusqu’au 15 février compris !

Source : Sony

Après la panne historique du PSN qui a paralysé le service une journée entière, Sony a annoncé une compensation de cinq jours d’abonnement PlayStation Plus aux abonnés. Cette fois, ce sont les joueurs non-abonnés au PS Plus qui profiteront d’un dédommagement jusqu’à samedi seulement, le multijoueur en ligne leur sera accessible sans payer un abonnement.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

« Avec qui ferez-vous équipe ? »

Relayé par un internaute sur Dealabs, le mail du service PlayStation Plus indique que le multijoueur en ligne est « gratuit » du 13 au 15 février à 23h59. Si l’e-mail ne cite qu’une poignée de jeux, tels que Red Dead Redemption 2 ou Call of Duty : Black Ops 6, l’annonce concerne bien sûr tous les jeux intégrant une option multijoueur en ligne. GTA V et les jeux EA Sports FC sont donc aussi concernés.

Au-delà du fait de se faire pardonner pour la panne géante, cette offre est une façon comme une autre de faire connaître le multijoueur en ligne aux non-abonnés et de les inviter à souscrire à un abonnement à la fin de cette période.

À lire aussi :

PS Plus Extra et Premium en février 2025 : on décolle vers les confins de la galaxie dans Star Wars Jedi Survivor