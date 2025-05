PS Plus en juin 2025 : Sony nous gâte pendant les Days of Play avec quatre jeux offerts !

Les Days of Play de PlayStation sont de retour et se dérouleront du 28 mai au 11 juin. Pour fêter ça, les abonnés PlayStation Plus n’auront pas trois, mais quatre jeux offerts. Et ce sans compter les nombreuses promotions qui seront bientôt disponibles sur le PS Store.

Oui, quatre ! Et non trois. Ça reste peu par rapport à ce que reçoivent les abonnés Extra et Premium, mais il y aura également toutes les promotions PlayStation qui seront disponibles lors des Days of Play. Sans compter le tournoi spécial PlayStation sur NBA 2K25, un des jeux offerts ce mois-ci, et qui se déroulera du 3 au 11 juin avec à la clé quelques récompenses.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les jeux offerts sur PlayStation Plus en juin 2025

Voici les jeux qui seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus avec les dates de disponibilité.

NBA 2K25 (3 juin – PS4, PS5)

Alone in the Dark (3 juin – PS5)

Bomb Rush Cyberfunk (3 juin – PS5, PS4)

Destiny 2 : La Forme Finale (28 mai – PS4, PS5)

NBA 2K25

Fans de basket, à vos manettes ! Cette édition 2025 de la série de jeux NBA n’est pas celle qui marque le plus les esprits mais on reste sur du contenu de qualité, que ce soit en mode solo en ou multi. Sans compter le large panel d’options de personnalisation mis à disposition, jusqu’aux tirs signatures !

Un VPN Premium moins cher qu’un café ! Le VPN Premium de CyberGhost chiffre vos données et protège tous vos appareils en un seul clic ! Pour du streaming, le télétravail ou en déplacement il est utile partout.

Score Metacritic : 79/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Alone in the Dark

Alone in the Dark est la dernière tentative de ramener cette licence à la vie depuis le jeu original de 1992, considéré comme un chef-d’œuvre dans le genre survival-horror à la troisième personne. Dans cet opus, nous y incarnons Emily Hartwood et le détective privé Edward Carnby, à la recherche de l’oncle de la première dans le manoir de Derceto. Mais le duo se rend rapidement compte qu’ils ne sont pas seuls.

Score Metacritic : 63/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bomb Rush Cyberfunk

La ville de New Amsterdam où vivent de nombreux humains augmentés à l’aide d’implants cybernétiques sombre dans le chaos après la mort suspecte de l’un de ses chefs. Faux est l’un de ces trois chefs, connu pour son casier criminel vierge malgré ses nombreux actes de vandalisme, jusqu’au jour où il se fait arrêter par la police et envoyé en prison.

Score Metacritic : 83/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Destiny 2 : La Forme Finale

La Forme Finale est l’une des dernières extensions de Destiny 2. Lancée en 2024, elle inclut une nouvelle campagne dans laquelle le Gardien s’oppose à la forme finale, une calcification cauchemardesque de la réalité créée par le Témoin. Est maintenant venue l’heure de mettre un terme à la guerre entre la Lumière et les Ténèbres.

Score Metacritic : 90/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dernière chance pour les jeux offerts du mois précédent :

Les abonnés PlayStation Plus ont jusqu’au 2 juin pour ajouter gratuitement les jeux suivants dans leur ludothèque :

Ark : Survival Ascended

Balatro

Warhammer 40,000 : Boltgun

Playstation App Télécharger gratuitement

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !