Le Galaxy Z Fold 7 se fait voler la vedette par un smartphone encore plus attendu

Alors que Samsung pensait pouvoir tranquillement lancer son Galaxy Z Fold 7, Honor vient jouer les trublions en lui damant le pion. C’est lui qui sortira le premier son smartphone pliable version 2025. Le Honor Magic V5 sera présenté le 2 juillet. Rendez-vous est pris.

Alors que Samsung promettait il y a peu que son futur Galaxy Z Fold 7 serait le modèle le smartphone pliable « le plus fin et le plus léger », son rival Honor vient de lui couper l’herbe sous le pied.

Li Jian, le PDG de la marque, a affirmé que cet honneur reviendrait à son Honor Magic V5 , déclarant une véritable guerre des superlatifs avant même la sortie des appareils.

Honor veut enfoncer le clou

Déjà détenteur du record avec les 4,3 mm d’épaisseur du Magic V3 déplié (9,3 plié), Honor ne compte pas s’arrêter là.

Sur la scène du MWC de Shanghai 2025, Honor a clairement affiché ses ambitions : le Magic V5 est conçu pour être le smartphone pliable le plus fin et le plus léger du monde. Cette déclaration est perçue comme un défi direct non seulement à Samsung, mais aussi aux autres concurrents chinois comme Oppo et Vivo, dans une course effrénée à la finesse.

Pour Honor, il s’agit de capitaliser sur son avance. La marque a prouvé avec le Magic V3 qu’elle pouvait créer un appareil incroyablement svelte sans sacrifier les performances, et elle compte bien enfoncer le clou avec cette nouvelle génération.

On parle cette année d’une épaisseur de 8 mm environ en position plié pour un poids compris entre 210 et 219 grammes.

Cette offensive d’Honor met une pression considérable sur Samsung. Le géant coréen, pionnier du marché, a récemment communiqué sur sa volonté d’affiner drastiquement son propre Galaxy Z Fold 7. Après avoir été critiqué pour le poids et l’épaisseur de ses précédentes générations face à la concurrence, la promesse de Samsung sonnait comme une reconquête de son trône. L’annonce d’Honor vient directement contester ce retour en grâce annoncé.

De quoi est composé le Magic V5

En sus, le Honor Magic V5 innovera en prenant en charge un système de connaissances personnelles complet, une collaboration IA multi-agents, une productivité de niveau PC et une connectivité transparente entre tous les appareils Honor.

Côté caractéristiques, ce V5 disposerait d’une dalle interne de 7,95 pouces, LTPO et en définition 2K. À l’extérieur, on trouverait une dalle de 6,45 pouces. Deux diagonales très légèrement agrandies, sans doute par accroissement du taux d’occupation.

À l’intérieur, c’est sans surprise le Snapdragon 8 Elite qui serait à la manoeuvre. Espérons qu’il soit plus à l’aise que sur le très fin et très récent Galaxy S25 Edge.

La photo serait confiée à trois objectifs dont un téléobjectif avec un capteur de 200 MP.

Enfin, la batterie aurait une capacité de 6100 mAh grâce à l’utilisation de la technologie silicium-carbone. Une charge rapide de 80 Watts l’accompagnerait.

