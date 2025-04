Honor Magic 8 Pro : la photo réinventée par le logiciel, plus que par le matériel ? 

La configuration photo du Magic 8 Pro a fuité et elle ne diffèrerait pas tant que ça de celle du modèle actuel.

Honor Magic 7 Pro // Source : ElR – Frandroid

À peine quelques mois après la sortie du Magic 7 Pro, des informations sur son successeur, le Honor Magic 8 Pro, commencent déjà à émerger de Chine.

Prévu pour une sortie potentielle en fin d’année, ce futur flagship fait déjà parler de lui, notamment grâce aux révélations du célèbre leaker Digital Chat Station.

Un nouveau capteur principal, mais…

Au cœur des rumeurs se trouve le système photo arrière du Magic 8 Pro. D’après les fuites, il reprendrait une configuration à trois capteurs, similaire à celle de son prédécesseur, le Magic 7 Pro:

Un capteur principal de 50 Mégapixels.

Un objectif ultra grand-angle de 50 Mégapixels.

Un téléobjectif périscopique de 200 Mégapixels.

Sur le papier, cette configuration semble identique à celle du Magic 7 Pro, mais à y regarder de plus près, l’objectif grand-angle n’est plus vraiment le même.

La nouveauté matérielle résiderait dans l’intégration d’un nouveau capteur principal : l’OmniVision OV50Q en lieu et place de l’OmniVision OVH9000 installé dans le Magic 7 Pro.

Ce capteur conserverait une résolution de 50 Mégapixels et une taille de 1/1,3 pouce, similaire à celle du Magic 7 Pro. D’après Digital Chat Station il reprendrait la technologie LOFIC qui gère la surexposition des images dans des conditions de forte luminosité. On aurait aussi une amélioration de la vitesse de mise au point et un traitement HDR optimisé. L’informateur parle également d’une meilleure efficacité énergétique.

Un grand pas logiciel à venir

En définitive, Honor ne chercherait pas à bouleverser son organisation matérielle. Il va pourtant continuer à enrichir son système de caméras AI Falcon que l’on a déjà salué sur le Magic 7 Pro pour son zoom puissant et ses clichés riches.

Outre les composants, c’est un combat qui se mène surtout aujourd’hui sur le terrain du logiciel à grand renfort d’intelligence artificielle. Chez Honor ça se traduit par l’AI Super Zoom, l’optimisation de scène avec AI Photography ou encore AI Motion Sensing Capture pour les mouvements. Et ce n’est pas pour rien que le constructeur chinois a annoncé investir 10 milliards de dollars dans l’IA sur les prochaines années.