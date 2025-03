Honor Magic 7 Pro vs Honor Magic 6 Pro : quel téléphone haut de gamme Honor choisir ?

Le Magic 6 Pro nous avait soufflé l’an dernier, et son successeur, le Magic 7 Pro, est bien parti pour suivre le même chemin. Avec le recul, comment se compare-t-il à son aîné ? On compare les deux smartphones haut de gamme pour vous aider à bien choisir !

Un nouveau modèle très légèrement moins bien reçu que son devancier, qui repartait de nos bureaux avec un joli 9/10 accroché au revers de la veste. Reste qu’avec son 8/10, le Magic 7 Pro n’a pas à rougir. Le Honor Magic 7 Pro est disponible à partir de 1099 euros. Le Honor Magic 6 Pro peut quant à lui se trouver autour des 800 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Voici notre comparatif.

Les fiches techniques des Honor Magic 7 Pro et Honor Magic 6 Pro

Modèle Honor Magic 6 Pro Honor Magic 7 Pro Dimensions 75,8 mm x 162,5 mm x 8,9 mm 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm Interface constructeur MagicOS MagicOS Taille de l’écran 6,8 pouces 6,8 pouces Définition 2800 x 1280 pixels 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 453 ppp 453 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 180

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 200 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5600 mAh 5270 mAh Poids 225 g 223 g Couleurs Noir, Vert Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Duel fratricide

Apparence du bloc d’appareils photo mise à part, peu de choses différencient vraiment le Magic 7 Pro du Magic 6 Pro. On a toujours affaire à un grand smartphone doté d’un écran 6,8″, qui gagne un peu en largeur cette année (77,1 mm contre 75,8 mm) et perd une poignée de grammes — rien de déterminant.

L’ancien modèle profitait d’après nous de plus d’audace en matière de design, avec ce rendu marbré du plus bel effet sur certains coloris, et gaufré sur d’autres. Disons que le Magic 7 Pro a quelque chose de plus conventionnel, qui séduira peut-être moins celles et ceux à la recherche de quelque chose de différent.

Quoi qu’il en soit, les deux mobiles sont solidement protégés derrière un verre NanoCrystal, et profitent respectivement d’une certification IP69 et IP68. Cela ne signifie pas que le dernier-né est plus étanche, mais qu’il est capable de résister à un lavage haute-pression à une température élevée. Un cas d’usage, vous en conviendrez, relativement marginal.

Un nouvel écran plus lumineux

Honor mise dans les deux cas sur un panneau OLED de 6,8 pouces, affichant une définition maximale de 2800 x 1280 pixels sur une fréquence s’étalant de 1 à 120 Hz. Pourtant, le Magic 7 Pro dispose bel et bien d’une certaine avance en matière de luminosité — l’un des points faibles du précédent modèle.

Nos sondes nous apprennent que le Magic 7 Pro peut grimper jusqu’à 1725 nits contre 1300 pour son grand frère. Cela peut faire la différence en extérieur lorsque le soleil est à son zénith.

La colorimétrie adoptée par les deux smartphones est assez différente. La dalle du 7 Pro est un peu plus chaude, mais affiche des couleurs moins saturées que celle du 6 Pro, qui couvre plus généreusement le gamut DCI-P3 (au détriment d’un blanc un peu plus froid).

Pas franchement de quoi déterminer un vainqueur clair, sauf si la lisibilité de l’écran est un critère absolument essentiel pour vous. Auquel cas le Magic 7 Pro nous apparaît comme le meilleur des deux.

l’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un meilleur suivi logiciel sur le Magic 7 Pro

Les deux smartphones Honor tournent désormais sur la dernière version de MagicOS, basée sur Android 15. On retrouve une interface plutôt claire, bien que relativement basique, sur laquelle on met facilement le doigt sur la fonction souhaitée.

La (généreuse) encoche présente au sommet de l’écran peut s’inspirer de la Dynamic Island des iPhone pour afficher différentes infos contextuelles pratiques (lecture média, minuteurs…), et un volet latéral offre quantité de raccourcis vers des applications pertinentes.

En matière d’IA, le Magic 7 Pro a la primeur des dernières fonctionnalités déjà lancées, et qui seront prochainement lancées par Honor. Traduction, transcription, réécriture, retouche photo… toute la panoplie y passe.

Précisons malgré tout qu’en termes de suivi logiciel, le Honor Magic 7 Pro attire les projecteurs vers lui. Il profitera de cinq années de mises à niveau Android, contre quatre pour le Magic 6 Pro. N’oublions d’ailleurs pas que ce dernier a déjà grillé une cartouche en passant d’Android 14 à Android 15.

Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour les perfs, y a pas photo !

C’est le lot de tous les smartphones de dernière génération : ils profitent de la toute dernière puce en date. On retrouve donc aux manettes du Magic 7 Pro un Snapdragon 8 Elite, qui surpasse d’assez loin les performances (déjà très impressionnantes) du SoC Snapdragon 8 Gen 3 de son prédécesseur.

Mais on parle là de deux smartphones photos de très haute volée. Même en choisissant le Magic 6 Pro, il apparaît assez peu probable que vous parveniez à exploiter toutes les performances offertes par le smartphone. Soyez simplement assurés que la fluidité ne sera jamais une question.

Modèle Honor Magic 7 Pro Honor Magic 6 Pro AnTuTu 10 2489874 1726131 AnTuTu CPU 522117 315555 AnTuTu GPU 1211760 813221 AnTuTu MEM 354810 352890 AnTuTu UX 401187 244465 PC Mark 3.0 20265 17640 3DMark Wild Life Extreme 6579 5164 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 39.4 FPS 30.92 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 119 / 111 FPS 92 / 93 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 118 / 197 FPS 99 / 154 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 386 FPS 120 / 354 FPS Geekbench 6 Single-core 3068 2189 Geekbench 6 Multi-core 9513 6800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24409 16256 Lecture / écriture séquentielle N/C 969 / 1024 Mo/s Voir plus de benchmarks

Deux très bons photophones

Les différences sont maigres au niveau de la configuration photo. On remarque simplement que le téléobjectif gagne un grossissement plus important, et que sa résolution monte à 200 mégapixels. Suffisant pour qu’on remarque une réelle différence ?

Honor Magic 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 200 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Honor Magic 6 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, ƒ/2.0 ;

Téléobjectif 2,5x : 180 Mpx, ƒ/2.6; OIS ;

Selfie : 50 Mpx, ƒ/2,0, OIS.

Les photos issues du capteur principal sont très clean sur les deux smartphones. Le piqué est au rendez-vous, l’exposition est parfaitement équilibrée. En revanche, Honor a une patte assez agressive concernant la colorimétrie. La saturation est importante, au point de parfois dénaturer le rendu des photos. On prend en exemple le ciel bleu éclatant des clichés ci-dessous.

L’appareil photo du Honor Magic 6 Pro Petit raté isolé sur cette photo du Honor Magic 6 Pro, la mise au point n’est pas faite // Source : Frandroid

Le comportement de l’ultra grand-angle est quasi identique sur les deux smartphones. Très bien définis, les capteurs emmagasinent de nombreux détails et exposent correctement les scènes présentées, même en basse luminosité. On retrouve en revanche ce traitement des couleurs souvent exagéré, qui déplaira aux personnes souhaitant un rendu neutre.

L’ultra grand angle

Cela se joue de peu, mais le Magic 7 Pro, avec sa nouvelle optique au grossissement 3x, est plus polyvalent sur les longues distances. Le gain de résolution joue aussi un rôle pour conserver un bon niveau de détail si l’on souhaite jouer avec le zoom numérique. Attention, le Magic 6 Pro reste admirable dans l’exercice. Son petit frère est simplement un peu meilleur.

Rien à signaler côté autonomie

Les Honor Magic 7 Pro et Magic 6 Pro ne sont pas faciles à départager, et ce n’est pas cette partie dédiée à l’autonomie qui nous aidera à y voir plus clair. D’après nos tests, les deux permettent de tenir jusqu’à deux jours sans trembler des genoux. Un excellent bilan, quel que soit le modèle vers lequel vous vous dirigez finalement !

Pour la recharge, c’est également du pareil au même. Les deux smartphones demandent moins de 45 minutes pour être rechargés totalement.

Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Honor Magic 7 Pro ou Honor Magic 6 Pro : lequel choisir ?

Comparer directement le Magic 7 Pro au Magic 6 Pro, c’est réaliser combien le dernier modèle produit assez peu d’efforts pour se démarquer cette année. Ce n’est pas un mal : tous les smartphones n’ont pas vocation à être révolutionnaires. D’autant que le bilan reste très positif dans les deux cas !

Maintenant, à presque 300€ d’écart entre les deux smartphones, difficile de justifier, vraiment, l’achat du Magic 7 Pro plutôt que le précédent modèle. À moins, bien sûr, que vous ne pensiez que la luminosité juste correcte du Magic 6 Pro vous posera problème, ou que l’expiration, en 2028, du support logiciel, vous portera préjudice.