Sony prépare une conférence PS5 en juin, juste avant un événement Xbox Series X

Va-t-on enfin découvrir le design de la PlayStation 5 de Sony ? La firme prépare un grand événement au début du mois de juin. Les jeux des PlayStation Studios devraient y avoir une place centrale.

En temps normal, les joueuses et joueurs vivent un moment de fêtes au début du mois de juin lors de l’E3, le plus grand salon du jeu vidéo. Pendant quelques jours, on peut découvrir les prochaines grosses productions des plus grands studios dans le monde, mais aussi quelques pépites indépendantes. C’est encore plus important l’année où une nouvelle génération de consoles est prévue. Si la fête a été annulée cette année, les deux constructeurs Microsoft et Sony comptent toujours communiquer au début du mois de juin, chacun de leur côté.

Un événement PS5 pour parler jeux vidéo

La rumeur circulait depuis un moment, le journaliste Jeff Grubb la confirme de ses sources, Sony aurait prévu un événement le 4 juin 2020 pour parler de la PS5. Il prévient toutefois que la date peut changer à n’importe quel moment, en raison de la situation actuelle, comme son programme exact, mais cette date devrait toujours tourner autour du 4 juin, et ne pas changer de semaine par exemple.

Concernant le programme, Sony aurait surtout prévu de montrer des jeux vidéo next gen. La marque serait bien avisée, la première démo de l’Unreal Engine 5 tournant sur PS5 a été très bien reçue, et Microsoft se trouve dans une position de faiblesse sur ce sujet précis, après que son Inside Xbox n’ait pas convaincu. Sony en profiterait donc pour faire toute la démonstration des titres prévus par les PlayStation Studios, mais aussi ceux de certains développeurs tiers. On peut par exemple imaginer la présentation du prochain Call Of Duty, une licence sur laquelle Sony a un accord de marketing depuis plusieurs années.

On ne sait pas si Sony devrait enfin y dévoiler le design de sa console. C’est ce que la marque avait choisi de faire en juin 2013 pour la PlayStation 4. D’après Jeff Grub, le design de la PlayStation 5 et d’autres détails sur la console devraient en tout cas être connus avant l’événement suivant de la marque, prévue en aout 2020.

Microsoft se recentrerait sur sa console et ses services

Du côté de Microsoft, les choses sont un peu plus claires, puisque la firme a déjà annoncé de façon transparente qu’il y aurait au moins un événement Xbox 20/20 tous les mois pour préparer le lancement de la Xbox Series X. Après le Inside Xbox de mai, où la marque a commencé à montrer plusieurs jeux optimisés pour la Xbox Series X, dont plusieurs exclusivités, et en attendant le grand événement de juillet où Microsoft dévoilera les plans de ses 15 Xbox Game Studios, il reste un événement en juin dont il faut déterminer le programme.

D’après Jeff Grub, l’événement serait prévu autour du 10 juin, soit une semaine après les annonces de Sony. Nos propres sources nous ont également évoqué cette date pour une présentation de la console. Jeff Grub indique que le sujet de la présentation serait la Xbox Series X elle-même, dont Microsoft voudrait en faire toute la démonstration. Il émet l’hypothèse, sans source cette fois, que cela pourrait être l’événement où Microsoft lèverait le voile sur la Xbox Lockhart, sa seconde console next-gen.

D’après nos sources, Microsoft devrait faire plus précisément une démonstration de tout ce qui gravite autour de la console elle-même : son interface logicielle, plus fluide d’après la firme et les services qui l’accompagneront. C’est là que la firme pourrait par exemple en dire plus sur le lancement commercial de xCloud, son service de cloud gaming. C’est aussi à ce genre de moment que Microsoft pourrait annoncer des changements de politiques, comme la firme l’a fait avec Smart Delivery, qui permet de ne pas repayer un jeu en changeant de génération. On s’attend également à une présentation en profondeur de la Xbox Velocity Architecture et des technologies comme Direct Storage et Sampler Feedback Streaming. Cela devrait permettre à Microsoft de mieux mettre en lumière les performances du SSD de sa console, et les optimisations matérielles conçues pour ce composant.

Difficile toutefois de savoir si ce nouveau temps de communication pourra marquer les esprits si Microsoft ne dévoile aucun jeu, une semaine seulement après l’événement PS5 de Sony.