Xbox Series X : une nouvelle interface plus fluide est au programme

La Xbox Series X aura bien le droit à une nouvelle version de l'interface Xbox. C'était pendant longtemps l'un des grands défauts de la Xbox One.

Depuis les débuts de la Xbox, Microsoft aime mettre à jour régulièrement l’interface logicielle de sa console et proposer des nouveautés. Si Nintendo et Sony proposent également des mises à jour, les deux constructeurs japonais ne changent en général pas l’apparence de leur interface au cours d’une génération de console. Née en 2013, la Xbox One a eu le droit à un logiciel dérivé de Windows 8 avec tout le succès qu’on lui connait.

Au delà de l’apparence du logiciel, le plus gros problème de la Xbox One venait des performances du système d’exploitation. La navigation dans les menus n’a jamais été aussi fluide que sur les consoles concurrentes, et certaines actions comme l’installation ou la désinstallation des jeux étaient particulièrement lents aux débuts de la console. Mise à jour après mise à jour, Microsoft est parvenu à redresser la barre et la version lancée en 2020 représente tous les progrès de la firme. Mais ce n’est pas encore suffisant, et on peut donc se demander ce que la marque prépare pour le lancement de la Xbox Series X.

Une interface née des retours des joueurs

Jason Ronald, le responsable de la conception de la Xbox Series X s’est une nouvelle fois exprimée dans les médias. Il n’a pas cette fois parlé du prix ou de la puissance de la console, mais plutôt de son interface. Sur le site Gamespot, il déclare « nous sommes très heureux des premiers résultats que nous avons obtenus jusqu’à présent. Et je pense aussi que nous travaillons beaucoup à affiner l’expérience en fonction des réactions de nos joueurs ».

Cette nouvelle version de l’interface sera également proposée sur la Xbox One : « l’équipe Expériences travaille d’arrache-pied pour s’assurer que nous proposions une bonne expérience dès le premier jour, tant sur les Xbox Series X que sur les générations précédentes ». Ce n’est pas surprenant, en 2013, Microsoft avait également proposé une mise à jour système pour la Xbox 360 afin d’unifier l’interface de ses consoles.

Il a promis que Microsoft communiquerait davantage sur les nouveautés systèmes avant la fin de l’été. Les membres du programme Xbox Insider pourront tester certaines des nouveautés en avance, l’équipe de développement continue de l’utiliser pour ses expérimentations.

C’est le retour d’information qui détermine réellement nos priorités. Si vous êtes dans les Xbox Insider, vous verrez diverses expériences à différents moments. Il s’agit vraiment de nous permettre d’apprendre et d’entendre la communauté qui influence directement la forme finale de l’interface que nous livrerons avec la Xbox Series X.

Par le passé, plusieurs responsables de Microsoft ont indiqués que les équipes de développement n’avaient pas eu suffisamment de temps pour la conception du système de la Xbox One. En 2013, Microsoft avait également dû faire face à des changements de dernières minutes sur certaines de ses fonctionnalités, notamment sur la gestion des installations de jeux depuis un disque.

La firme ne semble pas avoir répété les erreurs du passé, la conception de la Xbox Series X semble avoir suffisamment pris d’avance. Dès la fin de l’année 2019, certains employés de la firme ont pu commencer à tester la console à domicile, afin de proposer des retours aux équipes de développement. Jusqu’à présent, ces machines utilisaient une interface visuellement proche de celle que l’on trouve sur Xbox One aujourd’hui. Il faudra donc attendre cet été pour en apprendre plus sur les nouveautés préparées par Microsoft pour sa console.