Xbox One : généreusement repensée, la nouvelle interface arrive sur votre console - Frandroid.

Longtemps critiquée, parfois même détestée pour son manque d'ergonomie, l'interface de la Xbox One a beaucoup évolué ces dernières années. Une nouvelle refonte de cette dernière est actuellement en cours de déploiement... et c'est une bonne nouvelle.

Permettre aux joueurs d’accéder le plus rapidement possible aux applications et jeux récemment lancés, et ce tout en améliorant les options de personnalisation, c’était l’objectif de Microsoft avec cette nouvelle interface Xbox One. Après plus de six mois de tests auprès des insiders, nous y sommes, cette version revue et corrigée du dashboard est de sortie. Actuellement en cours de déploiement au travers de la mise à jour 10.0.18363.9135 (qui devrait être installée automatiquement sur votre machine), cette nouvelle interface s’inspire de celle de la PlayStation 4 pour afficher en priorité les contenus utilisés en dernier.

Comme le note The Verge, ce nouveau design permet aussi d’ajouter ou de supprimer à votre guise des lignes d’applications pour adapter un peu plus encore l’interface à vos usages. L’accès rapide aux services Mixer, Xbox Game Pass et au Microsoft Store est aussi d’actualité.

Une interface… légèrement en avance sur Windows 10

En plus de ces changements sur le menu principal, Microsoft introduit avec cette mise à jour la possibilité de configurer un peu plus finement la manière dont les notifications apparaissent à l’écran. Une fonctionnalité utile, par exemple, pour empêcher ces dernières de bloquer certains contenus lorsqu’elles s’affichent et qui n’a — bizarrement — pas encore fait son apparition sous Windows 10. Pas moins de six zones à l’écran sont désormais configurables pour l’affichage des notifications.

Autre nouveauté, peut-être plus cosmétique : Microsoft propose à présent de nouvelles icônes au sein de la bibliothèque de jeux et d’applications. Une nouveauté utile, notamment pour différencier au premier coup d’œil les jeux complets des démos téléchargées sur le Store, par exemple. Notons enfin que les GIFs et les images envoyées depuis les applications Xbox pour iOS, Android et Windows 10 apparaissent maintenant dans les conversations sur Xbox One.

Cette nouvelle interface Xbox One arrive sur la console de Microsoft quelques mois avant le lancement de la Xbox Series X, de nouvelle génération. Elle fait suite à deux importantes mises à jour d’interface déjà consenties sur Xbox One par la firme de Redmond en 2015 et 2017.