Twitch Prime devient Amazon Prime Gaming pour mieux se préparer au cloud gaming

Amazon a décidé de retravailler l'abonnement Twitch Prime. Le service devient Amazon Prime Gaming, un signe du nouvel investissement de la marque dans le jeu vidéo.

On le sait peu, mais Amazon est déjà un acteur important de l’industrie du jeu vidéo grâce à son service de streaming Twitch où des milliers de joueurs partagent leurs meilleurs moments de jeu. Par sa spécialité dans l’e-commerce, elle a évidemment également son rôle à jouer dans la distribution des jeux vidéo, et on peut enfin mentionner son activité dans le cloud et l’infrastructure avec AWS. Le groupe a également investi dans la production de jeux et possède aujourd’hui plusieurs équipes de développement, même si les premiers résultats ne sont pas au rendez-vous.

Sa plus grande force aujourd’hui dans cette industrie reste Twitch, qui est jusqu’à présent resté plutôt indépendant d’Amazon. La marque commence aujourd’hui le rapprochement des deux entités avec le lancement d’Amazon Prime Gaming.

Rien ne change, ou presque

L’abonnement Twitch Prime était déjà intégrée à l’abonnement Amazon Prime qui permet de se faire livrer plus rapidement, mais aussi d’accéder à des films, des séries ou de la musique. De ce côté, rien ne change avec le passage à Amazon Prime Gaming. Les abonnés conservent donc leurs avantages :

des jeux gratuits inclus avec Prime (à la manière d’un PlayStation Plus ou d’un Xbox Live Gold) ;

des bonus pour des jeux services comme Apex, League of Legends ou Red Dead Online (à la manière des avantages Xbox Game Pass Ultimate) ;

le statut Twitch Prime qui permet un abonnement par mois à une chaîne Twitch, et des bonus pour le chat.

La page officielle Amazon Gaming a été lancée pour l’occasion et permet de mieux comprendre l’offre du géant.

Les changements annoncés aujourd’hui sont donc plutôt de l’ordre de l’esthétique que du changement de fond, mais il s’agit sans aucun doute d’un signe d’une future évolution du service.

Le cloud gaming Amazon arrive, c’est officiel

Car en avril 2020, Amazon a déjà commencé à lever le voile sur son projet de se lancer dans le cloud gaming avec Project Tempo. On ne sait pas encore grand-chose sur ce projet, si ce n’est qu’Amazon voulait annoncer le service dès 2020. Évidemment, l’actualité internationale a peut-être contraint la firme à décaler ses plans, mais le service devrait malgré tout être bientôt prêt. L’arrivée d’Amazon Prime Gaming a donc beaucoup plus de sens si l’on pense à un service de cloud gaming, et un service parallèle à un Amazon Prime Video par exemple déjà lancé. Le géant ne veut visiblement pas continuer d’utiliser sa marque Twitch pour ces usages, et ce dernier devrait continuer d’être restreint au streaming de vidéo des joueurs.

Bien entendu, il ne fait aucun doute qu’Amazon prévoit une intégration de Twitch avec son futur service. De son côté, Google a commencé à préparer des connexions entre YouTube et Stadia, alors que Microsoft veut allier son Xbox Game Pass à Facebook Gaming.