Amazon dévoile son projet de cloud gaming, mais ses ambitions vont au-delà

Amazon a dévoilé ses plans en matière de jeux vidéo. Le géant prépare un service de cloud gaming sous le nom Project Tempo, mais va aussi proposer ses propres jeux de façon classique.

Cela fait plusieurs années qu’Amazon s’intéresse au marché du jeu vidéo. Le géant du e-commerce a déjà racheté Twitch, et va utiliser sa force de frappe dans le cloud pour s’attaquer au marché naissant du streaming face à Google Stadia ou Microsoft xCloud.

Des jeux

En attendant, Amazon a bien compris que le plus important était d’abord d’avoir des jeux à commercialiser. C’est pour cela que le géant confirme aujourd’hui la sortie de son premier gros titre, Crucible, pour le mois prochain, en mai 2020. Ce jeu a été développé par Relentless Studio fondé à Seattle par Amazon.

Ce n’est pas le seul titre prévu par Amazon. Le géant annonce aussi la sortie du jeu New World, un jeu massivement multijoueur en ligne, développé par un autre studio en Californie, crée à partir du studio Double Helix Games racheté en 2014.

Ce studio développe aussi un MMO basé sur la licence Le Seigneur des Anneaux, sans plus de précision.

De l’interactivité sur Twitch

Bien sûr, l’atout d’Amazon réside dans sa filiale Twitch qui domine aujourd’hui le marché du streaming vidéo dans le domaine des jeux vidéo.

Amazon souhaite lancer cet été des jeux qui seront interactifs entre les streamers et leur public. Le géant n’a pas encore donné beaucoup de détails sur le sujet. Microsoft avait déjà fait des expérimentations en ce sens avec le service Mixer, et on se souvient aussi d’événements comme Twitch plays pokemon qui avaient montré la popularité de ce genre d’idée.

Project Tampo

Amazon a confirmé auprès du New York Times le développement de son propre service de streaming. Aucun détail encore sinon qu’il s’agit toujours de faire calculer le rendu des jeux sur des serveurs pour ne streamer qu’une image sur un smartphone ou directement sur un téléviseur, sans avoir besoin d’une console ou d’un PC performant.

Difficile d’en savoir plus pour le moment sur ce nouveau service. Des sources proches du projet ont indiqué au NYT que la sortie était initialement prévue pour la fin de l’année, mais que l’épidémie du coronavirus pourrait décaler les plans de l’entreprise à 2021.