Amazon France suspend la vente de la plupart des jeux vidéo

Amazon France a décidé de stopper la vente de la plupart des jeux vidéo sur sa plateforme. Le marketplace continue de fonctionner.

Amazon l’avait annoncé, la priorité est désormais donnée à la vente de produits « essentiels ». Malgré les recommandations de l’OMS, les jeux vidéo ne font pas encore parti de cette catégorie de produits.

Comme le rapporte le site Millenium, Amazon France va un peu plus loin en arrêter la vente de la plupart de ses jeux sur sa plateforme.

Quelques gros titres encore là

En fouillant dans les rayons numériques de la plateforme, on peut en effet observer que la plupart des jeux sont indiqués comme indisponibles et impossible à commander même pour une livraison future.

Certains titres restent encore disponibles à l’achat. Ils se répartissent en deux catégories :

Des jeux déjà en stock par Amazon.fr et toujours commercialisé pour les quelques exemplaires restant en stock dans les entrepôts

Des jeux commercialisés par d’autres enseignes sur le marketplace

Pour la première catégorie, on peut mentionner des titres comme Call Of Duty Modern Warfare, ou The Outer World sur PS4. Sur Nintendo Switch, des long seller comme Smash Bros Ultimate ou Mario Kart 8 sont également toujours disponible au moment où cet article est écrit.

Le titre phare du moment, Animal Crossing, n’est disponible qu’en version numérique, alors que les précommandes de Final Fantasy VII Remake sont désormais impossibles.