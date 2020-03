Confinement : même l’OMS vous invite à jouer aux jeux vidéo

Un haut responsable de l'OMS invite chacun à rester chez soi et à jouer aux jeux vidéo pour soutenir une initiative lancée par plusieurs entreprises de l'industrie pour sensibiliser à la lutte contre le Covid-19.

Les mesures de confinement imposées en France et dans plusieurs pays à travers la planète ont pour objectif de freiner la propagation du Covid-19. À cet égard, le jeu vidéo est un bon moyen de se divertir tout en évitant de sortir de chez soi. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a bien compris.

Ray Chambers, ambassadeur pour la stratégie mondiale de l’OMS, a en effet publié un tweet dans lequel il apporte son soutien à une initiative lancée par de grands groupes de jeux vidéo tels que Blizzard, Riot Games, Unity ou Zynga.

We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience – we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH

— Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020