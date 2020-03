Amazon donne la priorité aux commandes de produits « essentiels » : qu’est-ce que ça signifie ?

Amazon va donner la priorité aux commandes essentielles pour respecter les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie du coronavirus.

Le numéro un mondial de la distribution en ligne est en « première ligne » depuis le début de la crise du coronavirus, Amazon est à la fois une plateforme d’e-commerce très utilisé, mais Amazon est également critiqué pour sa politique de management de ses salariés. Des dizaines de milliers de salariés sont obligés de travailler au sein des dizaines d’entrepôts de logistiques tout autour du monde, sans oublier tous les partenaires de la chaîne de distribution (La Poste a décidé de ne plus livrer le samedi), y compris les entreprises de livraison. Les salariés d’Amazon ont rapidement dénoncé des conditions de travail qui ne leur permettent pas de respecter les consignes de sécurité d’usage, et estiment se mettre en danger pour une activité qui n’est pas essentielle à la vie de la nation.

Selon Reuters, Amazon a donc pris la décision de cesser de livrer les produits non essentiels aux consommateurs en France et en Italie. Un porte-parole d’Amazon a expliqué que le groupe avait notamment pris cette décision en raison du bond des commandes et de l’obligation de respecter les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l’épidémie.

Entre la déclaration du groupe sur les réseaux sociaux et la réalité, il y a néanmoins une différence. Si vous voulez effectuer une commande chez Amazon France, la plupart des produits peuvent être achetés, néanmoins les délais de livraison se sont allongés pour les produits non-essentiels. Commander un ordinateur portable, par exemple, nécessite près d’une semaine de délai contre 1 à 2 jours habituellement.

Amazon prend donc toutes les commandes, mais accorde la priorité aux produits les plus essentiels comme il le précise sur leur site internet :

Les activités d’Amazon se poursuivent cependant compte tenu de la situation actuelle, nous accordons la priorité aux produits dont les clients ont le plus besoin. Certains autres produits peuvent être temporairement indisponibles, et les délais de livraison peuvent être plus longs que la normale.

Mais quels sont les produits dits essentiels ?

Amazon considère notamment comme essentiels les produits de puériculture, ceux destinés à la santé, à l’hygiène ou encore les produits de base pour la maison, l’épicerie et la nourriture pour animaux. C’est d’ailleurs ce que l’on peut observer sur le site où un produit de puériculture peut être reçu en 3 jours.

De nombreuses initiatives ont été prises pour soulager la pression exercée sur les infrastructures très sollicitées. Par exemple, le gouvernement a demandé à Disney de retarder le lancement de Disney+, tandis que Netflix et YouTube ont pris la décision de diminuer la qualité du streaming vidéo.