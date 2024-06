Galaxy S25 : pour Samsung, la priorité ne serait pas à l’autonomie

Alors que les Galaxy S25 ne sont pas attendus avant le mois de janvier prochain, des rumeurs font déjà état des nouveautés qui arriveraient. En revanche, la batterie, elle, n'évoluerait pas.

En 2025, nous devrions avoir droit… aux Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Rien de confirmé pour le moment, mais cela semble parfaitement logique. Même s’ils ne sont pas attendus avant janvier 2025 (les Galaxy S24 ayant été annoncés en janvier), des bruits courent concernant ce qui changerait, ou pas. Et dans ce qui ne changerait pas sur le Galaxy S25, il y aurait la batterie.

Une batterie toujours de la même taille

C’est le site Galaxyclub.nl qui a révélé que le Samsung Galaxy S25 (modèle de base) aurait la même batterie que le Samsung Galaxy S24 de cette année. À savoir un accumulateur d’une capacité de 4000 mAh. Comme le fait remarquer NoteBookCheck, ce serait la première fois qu’une évolution d’un smartphone de la gamme Galaxy S ne ferait pas augmenter la taille de la batterie.

Le souci, c’est que l’autonomie pourrait s’en trouver dégradée. Ce qui consomme beaucoup sur un smartphone, c’est le SoC. Pour les Galaxy S25, on s’attend à ce que Samsung fasse le choix d’un Snapdragon 8 Gen 4 dont la gestion énergétique inquiète déjà. Samsung pourrait aussi décider d’intégrer l’une de ses propres puces comme l’Exynos 2500, a priori moins énergivore. Des optimisations logicielles pourraient être mises en place par Samsung, mais difficile de croire que cela rattraperait la non-évolution de la batterie. Une rumeur indique que Samsung travaillerait sur Battery AI, une technologie d’intelligence artificielle permettant d’augmenter l’autonomie, jusqu’à 10 % en plus.

Ce qu’on sait du Samsung Galaxy S25

Si l’on en croit les rumeurs, l’écran serait légèrement plus grand que le modèle précédent : on passerait ainsi de 6,2 à 6,36 pouces sur le Galaxy S25. Un agrandissement qui ne serait pas dû à des bordures plus fines, mais bel et bien à un châssis plus grand : le S25 serait plus grand que le S24.

Côté photo, il aurait droit à de nouveaux capteurs. Les capacités de stockage ne changeraient pas : les choix seraient toujours 128 ou 256 Go. Pour les réponses définitives à ces questions, rendez-vous en janvier 2025 probablement.