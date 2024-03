Le Galaxy S25 s’apprête à adopter un changement inédit depuis cinq générations

Pour la première fois depuis le lancement du Galaxy S20, Samsung pourrait revoir à la hausse la diagonale de l'écran de son smartphone haut de gamme. On apprend que le futur Galaxy S25 troquerait les 6,2 pouces de ses aïeux pour une dalle de 6,36 pouces.

Allons-nous vers un Samsung Galaxy S25 plus grand ? Si rien n’est encore certain à près d’un an de la sortie de l’appareil, la question se pose. Le leaker coréen Naver avance que le futur Galaxy S25 « classique », attendu en janvier ou février 2025, adopterait un écran de 6,36 pouces, contre 6,2 pouces pour l’actuel Galaxy S24.

Si l’information se confirme, il s’agira de la première hausse de diagonale observée sur cette gamme depuis 2020 et le lancement du Galaxy S20. Ce modèle avait pour rappel troqué l’écran 6,1 pouces de son prédécesseur, le Galaxy S10, pour une dalle de 6,2 pouces lui aussi. Par la suite, Samsung était parfois revenu à 6,1 pouces (comme sur le Galaxy S22, par exemple), mais sans jamais faire la démarche inverse. Cela pourrait donc changer l’an prochain.

Bientôt un smartphone « compact » de moins sur le marché ?

Comme le souligne NotebookCheck, le passage à un écran de 6,36 pouces sur le Galaxy S25, marquerait la fin des formats relativement compacts dans la lignée Galaxy S. Samsung suivrait alors une tendance de fond : la disparition progressive des smartphones compacts, de moins en moins nombreux sur le marché.

Récemment, Asus a par exemple abandonné ce form-factor avec son Zenfone 11 Ultra et des rumeurs laissent entendre qu’Apple pourrait lui aussi laisser définitivement tomber les formats réduits. Après l’abandon des iPhone « Mini », plusieurs rumeurs laissent effectivement entendre que le futur iPhone SE 4 disposerait lui aussi d’un grand châssis et d’un écran aux dimensions généreuses.

Quoi qu’il en soit, les Galaxy S25 et S25 Plus miseraient sur des capteurs photo Sony, tandis que le Galaxy S25 Ultra pourrait quant à lui compter sur un capteur Sony 1 pouce. Il s’agirait d’une première. Sur certains marchés, le Galaxy S25 devrait enfin être motorisé par un processeur Exynos 2500… et serait potentiellement alimenté par une plus grosse batterie. Le passage sur un format plus grand aurait au moins cet avantage.