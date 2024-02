L’iPhone SE 4 pourrait ressembler à un iPhone qui n’est même pas encore sorti

Le leaker Majin Bu avance l’hypothèse selon laquelle l’iPhone SE de quatrième génération pourrait avoir un design similaire… à l’iPhone 16, que l’on attend en septembre 2024.

L’iPhone SE 4 fait couler de l’encre depuis de longs mois déjà. Les précédents bruits de couloir laissent penser qu’une sortie en 2025 serait dans les cartons, et qu’un écran Oled pourrait même lui être réservé. Le leaker Majin Bu en remet une couche en ce début d’année 2024, avec plusieurs éléments partagés sur X (ex Twitter).

L’intéressé évoque en premier lieu un lancement en 2025. Pour le moment, il ne prend aucun risque particulier, puisque c’était une fenêtre de tir déjà croisée dans d’autres leaks. Dans l’idée, l’iPhone SE 4 sortirait donc la même année que les iPhone 17. En revanche, Majin Bu pense connaître l’inspiration stylistique du téléphone.

Un design d’iPhone 16 ?

Selon lui, il pourrait reprendre le dessin de l’iPhone 16… qui n’est même pas encore commercialisé – mais dont une fuite sur le design a déjà filtré. On attend en effet à ce qu’Apple le révèle en septembre, traditionnelle période où sa nouvelle génération de téléphones est dévoilée.

À noter que cela viendrait contredire d’autres éléments partagés plus tôt : selon MacRumors, l’iPhone SE 4 pourrait être la fusion entre un iPhone 14 et un iPhone 15. Pour le moment, personne n’arrive donc vraiment à se mettre d’accord. Par ailleurs, et ceci n’est pas nouveau, l’iPhone SE 4 pourrait proposer les mêmes dimensions que l’iPhone XR.

Pour rappel, ce dernier affiche une hauteur de 150 mm, une largeur de 75,7 mm et une épaisseur de 8,3 mm, pour un écran relativement contenu de 6,1 pouces. Dynamic Island serait aussi de la partie, aux côtés d’une seule et unique caméra arrière – ce qui n’aurait rien de choquant, Apple cherchant à baisser les coûts pour le vendre moins cher.

La prudence est de mise

Majin Bu prend néanmoins de nombreuses pincettes pour se protéger d’une quelconque erreur. Et il y a de quoi, car il ne s’est pas toujours montré exemplaire dans l’exactitude de ses prédictions. C’est lui qui avait par exemple avancé l’hypothèse de cinq iPhone 15, ce qui n’était finalement pas le cas.

À n’en pas douter, l’iPhone SE de quatrième génération fera à nouveau parler de lui tout au long de l’année 2024.