iPhone 16 : on a déjà quelques indices sur son design

Le média « MacRumors » dit avoir obtenu des informations à propos des iPhone 16 et plus particulièrement sur leur design. De quoi avoir des premiers indiques sur ce à quoi les prochains iPhone ressembleront.

Les iPhone 15, c’était l’arrivée des dos en verre dépolis et des cadres incurvés, mais également l’intégration du Dynamic Island dans toutes les versions. Si l’on peut s’attendre à ce qu’Apple ne réalise pas de changements importants entre l’iPhone 15 et l’iPhone 16, on peut penser qu’il y aura tout de même des différences. Ça tombe bien, MacRumors révèle de premiers indices sur le design des iPhone 16. Le média précise avoir obtenu des détails sur des modèles de pré-production et notamment de différentes configurations matérielles envisagées par Apple. En interne, le smartphone est surnommé DeLorean, de l’iconique voiture de Retour vers le futur.

Le changement le plus visible : finies les caméras en diagonale

Le premier changement est en fait un retour en arrière, à l’époque de l’iPhone 12. Depuis l’iPhone 13, les deux caméras arrière sur le modèle de base et le modèle Plus sont en diagonale dans un bloc photo à la forme carrée. Selon MacRumors, les caméras de l’iPhone 16 serait alignées l’une sur l’autre. Une modification qui n’est pas gravée dans le marbre, puisqu’Apple envisagerait deux configurations. La première, ce serait un design d’iPhone 12, avec des objectifs alignés dans un bloc photo carré. La seconde, ce serait un bloc photo en forme de pilule, comme sur l’iPhone X. Le flash, quant à lui, ne changerait pas de position. La pilule semble néanmoins pas la plus convaincante, puisque c’est la première configuration qui serait la plus utilisée dans les prototypes.

Un bouton de volume unifié aurait dû arriver dans les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, mais avait été abandonné début 2023 à cause de problèmes techniques. Apple voulait alors intégrer un retour haptique, mais n’aurait toujours pas réussi. Les boutons de volume de l’iPhone 16 seraient mécaniques.

Un bouton Action sur tous les iPhone 16, mais pas que

Selon MacRumors, « le fait que le bouton Action apparaisse si tôt suggère qu’Apple a décidé l’année dernière de supprimer progressivement le bouton muet et de normaliser le bouton Action sur l’ensemble de la gamme de l’iPhone 16. » Les versions Pro de ce prochain smartphone ne devraient pas être les seules à en profiter.

Un autre bouton pourrait faire son apparition sur l’iPhone 16, cette fois-ci sur le côté droit. Il serait capacitif et non mécanique. Ce bouton serait équipé d’un capteur de force et d’une fonction de commutation par contact. Pour le moment, on ne sait pas à quoi cela servira. D’ailleurs, Apple a prévu des prototypes qui ne comprennent pas ce bouton, pour les utiliser en cas de problèmes dans le développement de ce bouton.

Enfin, de nouveaux coloris arriveraient sur les iPhone 16. Ils ont été vus en jaune, rose et noir. Puisque plusieurs configurations matérielles ont été utilisées dans la conception de l’iPhone 16, on peut supposer que ses plans n’ont pas encore été finalisés. Il est encore loin d’être en production, ce qui signifie que des changements pourraient s’ajouter, tandis que d’autres pourraient être annulés.