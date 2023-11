iPhone SE 4 : d’excellentes nouvelles du prochain smartphone accessible d’Apple et une mauvaise nouvelle

L'iPhone SE a une place importante dans le catalogue d'Apple : il s'agit de l'iPhone le moins cher proposé par la marque. La firme travaille à une belle refonte de l'appareil, inspiré par l'iPhone 14 et l'iPhone 15 Pro.

Si vous êtes intéressé par l’achat d’un premier iPhone ou d’un smartphone d’Apple avec un prix plus bas, vous avez sans doute déjà regardé du côté de l’iPhone SE. Malheureusement, la firme a un peu délaissé son smartphone d’entrée de gamme en augmentant simplement son prix et proposant la 5G.

Aujourd’hui, l’iPhone SE coûte plus de 500 euros avec le design datant de l’iPhone 6, un écran LCD, TouchID et un connecteur Lightning. Avec la prochaine génération, iPhone SE 4, Apple proposerait enfin un smartphone modernisé.

Un bouton d’action et FaceID

Le site MacRumors a pu interroger ses sources concernant le développement du prochain iPhone SE. Le site est parvenu à trouver de nouvelles sources pour corroborer les rumeurs précédentes. L’iPhone SE de 4e génération serait connu sous l’identifiant D59 et le nom de code Ghost en interne.

Il reprendrait le design de l’iPhone 14 avec un écran bord à bord et l’arrivée de Face ID avec l’encoche pour remplacer le bouton TouchID. On aurait le même châssis aux bords carrés inspirés de l’iPhone 4. Cela implique un changement de taille pour l’iPhone SE, un écran plus grand et un encombrement plus important.

Le changement le plus important en comparaison de l’iPhone 14 serait le choix d’un module photo équipé d’un seul appareil de 48 mégapixels. Le second objectif de l’iPhone 14 serait remplacé par le flash. Apple garderait donc l’idée de l’iPhone SE actuel de ne proposer qu’un seul appareil photo au dos, mais intégrerait l’appareil 48 mégapixels de l’iPhone 15.

Autre changement attendu, le passage à l’USB-C. Apple aura l’obligation de s’y conformer à partir de 2024 pour commercialiser un nouveau produit portable en Europe.

Lancement en 2025 ?

Toujours d’après MacRumors, l’iPhone SE de 4e génération serait équipé d’un bouton d’action, comme sur l’iPhone 15 Pro. Cela contribue à laisser penser que ce smartphone ne serait pas commercialisé avant 2025. En effet, aujourd’hui l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ne proposent pas ce bouton d’action. On n’imagine pas l’iPhone SE recevoir une nouveauté qu’un modèle plus haut de gamme ne proposerait pas.

En partant du principe que l’iPhone SE a bel et bien ce nouveau bouton paramétrable, on peut imaginer qu’Apple va généraliser cette fonction avec l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, attendus fin 2024. La firme pourra alors également le décliner sur l’iPhone SE, quelques mois plus tard.

Il faudrait donc attendre un an de plus avec l’iPhone SE que l’on connait aujourd’hui. Un smartphone de plus en plus difficile à recommander compte tenu de son rapport qualité/prix.