iPhone 15 : et s’il y avait 5 modèles cette année ?

Depuis des mois, les leakers et les rédactions s’écharpent sur un point très précis de la future série des iPhone 15 : le modèle plus équipé s’appellera-t-il iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra ? Et si tout le monde avait raison et Apple sortait non pas quatre modèles, mais cinq ? C’est l’hypothèse avancée par le leaker Majin Bu dans une série de X (ancien nom des tweets).

Rappelons que Majin Bu a publié de nombreuses informations à propos des futurs iPhone 15, dont certaines paraissent fiables. Il faut toutefois être un peu prudent avec ce leaker, tant que les iPhone 15 ne sont pas sortis, nous ne pouvons pas vraiment juger de sa fiabilité à 100 %. Restons donc prudents.

Dis série, est-ce que tu auras quatre ou cinq modèles ?

Il n’empêche. Son idée d’un changement dans la structure de la gamme des iPhone 15 est intéressante. Dans le détail, il avance qu’Apple pourrait proposer un iPhone 15 Pro Max avec 6 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, mais aussi un iPhone 15 Ultra avec 8 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. L’Ultra intègrerait en outre de meilleures fonctionnalités en photo. On pense aux rumeurs d’un second téléobjectif par exemple. Dans cette hypothèse, l’iPhone 15 Pro Max conserverait son rôle actuel d’iPhone 15 Pro plus grand et plus capable en termes d’autonomie.

Majin Bu évoque toutefois ses réserves en réponse à son propre post initial. Il y explique qu’il se base en partie sur le fait que les fabricants de coques de smartphones séparent bien deux modèles, iPhone 15 Pro Max et Ultra. Mais il ajoute ensuite que cela s’explique certainement par leur volonté de couvrir tous les noms possibles de modèles, juste au cas où. Il se contredit ensuite en affirmant qu’il ne devrait y avoir qu’un iPhone 15 Pro Max avec les caractéristiques du Ultra.

Une manière de couvrir ses arrières qui amenuise un peu sa déclaration initiale. Il n’empêche, l’idée n’est pas tout à fait morte et l’hypothèse des cinq modèles dans la gamme expliquerait les multiples confusions entre Pro Max et Ultra qui se sont accumulées dans les derniers mois. Le nom du modèle, après avoir disparu des rumeurs pendant des mois a d’ailleurs ressurgi récemment. Il n’en demeure pas moins que le plus probable reste le choix le plus conventionnel à nos yeux, à savoir conserver quatre modèles. Chaque modèle de plus dans la gamme signifie une ligne de production en plus et donc une complexification dont Apple n’a pas vraiment besoin pour asseoir sa domination.

La réponse définitive à toutes ces circonvolutions arrive très vite : la conférence d’Apple est prévue au 12 septembre 2023.

