iPhone 15 : voici la date de présentation, Apple met fin au faux suspens

Apple met fin à ce qu'il restait de suspens sur la date de présentation des iPhone 15 et de la Watch Series 9. La marque a dévoilé la date exacte de sa prochaine keynote à la mi-septembre.

Apple vient de dévoiler la date de présentation des futurs iPhone 15. Toutes les sources pointaient du doigt un événement à la mi-septembre, mais il restait encore un petit doute sur la date exacte : 12 ou 13 septembre ? On a désormais notre réponse.

Apple partage ainsi un visuel levant les dernières interrogations. Tim Cook et son entreprise vous donnent donc rendez-vous le 12 septembre 2023 à 19 heures (heure de Paris). Le carton d’invitation a été envoyé à plusieurs médias et YouTubeurs tech. En français, Apple tente un jeu de mots en parlant de « Rêvélation ». En anglais, le mot mis en avant est « Wonderlust » qui peut se traduire par « l’envie de s’émerveiller ».

Ce sera donc l’occasion de découvrir officiellement les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce n’est pas tout, il devrait aussi y avoir du nouveau du côté des montres connectées avec une Apple Watch Series 9 et une potentielle Watch Ultra 2 (2023).

Et si vous le souhaitez, vous retrouverez même la version animée du carton d’invitation sur le site d’Apple dédié au keynote.

iPhone 15 : quelques informations à confirmer

Les iPhone 15 font grandement jaser, notamment parce qu’ils devraient se débarrasser du port Lightning propriétaire au profit de l’USB-C. Apple n’attendrait pas 2024 pour se mettre en conformité de la nouvelle loi européenne sur la connectique universelle.

Autre zone d’ombre à éclairer : quel sera le nom du modèle le plus sophistiqué ? iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra ? Les deux nomenclatures restent plausibles et tout dépend de la stratégie d’Apple : assurer une continuité ou marquer la différence.

Un bouton Action viendrait aussi physiquement s’ajouter sur le bord de l’iPhone 15 Pro pour permettre plus d’interactions avec le smartphone. Il se murmure aussi que le Pro Max (ou Ultra) aurait droit à un deuxième téléobjectif. Enfin, d’aucuns craignent une augmentation significative du prix par rapport aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Autant d’informations qu’on attend de voir se confirmer (ou non) lors de la keynote.

