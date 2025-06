Navigo Liberté+ débarque sur iPhone: payez vos trajets moins cher, découvrez tous les avantages !

Bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun en Île-de-France ! Le très attendu Passe Navigo Liberté+ est désormais disponible sur iPhone, promettant de simplifier grandement vos déplacements quotidiens.

Cette nouveauté, qui arrive progressivement sur l’ensemble des smartphones, y compris Android, marque une étape importante dans la dématérialisation des titres de transport.

Une disponibilité élargie et une activation simplifiée

Le lancement devait se faire à partir du 23 juin 2025 et pourtant dès aujourd’hui la mise à jour de l’application Île-de-France Mobilités met en avant le Navigo Liberté+ sera.

Pour les utilisateurs d’iPhone, l’activation est un jeu d’enfant. Il vous suffit d’ouvrir l’application Île-de-France Mobilités, puis de choisir l’onglet Achat. Le nouvel abonnement Liberté+ apparaîtra, vous permettant de souscrire et d’activer votre passe en quelques clics. Il est nécessaire de posséder un iPhone XR ou plus récent, avec iOS 17.5 au minimum, pour profiter de ce service. Le service est indiqué être encore en version bêta. On imagine qu’il passera en version finale le 23 juin.

Attention, s’il vous reste des tickets sur votre iPhone, ils seront perdus si vous souscrivez à Liberté+. Il faut les utiliser au préalable.

Autre point d’attention, si vous disposez d’un contrat Liberté+ sur carte Navigo, vous aurez deux factures.

Les Avantages du Navigo Liberté+ sur Smartphone

Le Passe Navigo Liberté+ est une offre « à la carte » qui s’adapte à vos habitudes de déplacement. Il offre une flexibilité et de nombreux avantages pour les franciliens :

Paiement à l’usage : Vous ne payez que les trajets effectués, avec un débit le mois suivant directement sur votre compte bancaire.

Vous ne payez que les trajets effectués, avec un débit le mois suivant directement sur votre compte bancaire. Plafond quotidien : Un plafond quotidien est appliqué, garantissant que vous ne dépassez pas 12 euros de frais de transport par jour.

Un plafond quotidien est appliqué, garantissant que vous ne dépassez pas 12 euros de frais de transport par jour. Correspondances gratuites : Les correspondances entre le métro, le train, le bus et le tram sont gratuites, ce qui permet de réaliser des économies significatives.

Les correspondances entre le métro, le train, le bus et le tram sont gratuites, ce qui permet de réaliser des économies significatives. Pas de recharge nécessaire : Un gain de temps et surtout moins de panique arrivé au tourniquet quand le train est à quai et que l’on n’a plus de ticket (expérience vécue).

Un gain de temps et surtout moins de panique arrivé au tourniquet quand le train est à quai et que l’on n’a plus de ticket (expérience vécue). Tarifs préférentiels : Le ticket unique est à 2,50 euros, avec Liberté+, il passe à 1,99 euro, encore une économie substantielle.

Compatible tarifs réduits : Mieux, si vous avez une carte de réduction, elle est prise en compte. Le ticket classique passe alors à 0,99 euro.

Trajet Tarif normal Tarif Liberté+ Tarif réduit Metro-Train-RER 2,50 € 1,99 € 0,99 € Bus-Tram 2 € 1,60 € 0,80 € Orly via Metro Line 14 13 € 13 € 6,50 € Roissy CDG via RER B 13 € 13 € 6,50 € OrlyBus 13 € 13 € – RoissyBus 13 € 13 € –

Cette avancée s’inscrit dans la volonté d’Île-de-France Mobilités de faciliter l’accès aux transports et de réduire l’utilisation des tickets papier.

Disponible depuis avril dernier sur Android en version bêta, le Navigo Liberté+ devrait y être déployé en version finale le 23 juin, comme sur iOS.

