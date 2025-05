La 5G SA débarque enfin dans cette ligne du métro parisien : ce que cela change pour vos trajets

Lancée il y a déjà plusieurs années, la 5G commence seulement à être déployée dans le métro parisien. La 5G SA, ou vraie 5G, est désormais disponible sur une partie de la ligne 11, autant dans les stations que dans les tunnels.

Il aura fallu attendre 2025 pour que la 5G s’immisce enfin dans le métro parisien. Comme le rapporte Univers Livebox, l’extension de la ligne 11 inaugurée l’été 2024 avec six nouvelles stations accueille désormais la 5G+ d’Orange. Les usagers profitent donc d’une connectivité grandement améliorée avec une couverture complète et sans bascule vers la 4G entre les stations Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier.

Une couverture continue tout le long du trajet

La 5G SA est la dernière norme de connectivité dont les infrastructures, du cœur de réseau à l’antenne, sont entièrement dédiées à la 5G. Il fallait au moins ça pour avoir une meilleure qualité de service dans les souterrains parisiens, que ce soit en termes de débits et de latence.

Cette « vraie 5G » est également meilleure pour gérer de multiples connexions, ce qui permet d’avoir une connexion 5G plus stable et ininterrompue entre deux stations malgré l’affluence. Cela reste en tout cas meilleur que la 5G NSA qui s’appuie sur une architecture 4G et qui offre donc une qualité de service moindre.

Il est prévu que les futures lignes 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express accueillent également la connectivité 5G SA. En revanche, c’est plus compliqué pour les lignes historiques qui pourraient nécessiter des travaux de grande envergure pour installer les antennes 5G, hormis la ligne 14 dans laquelle il est possible de se connecter en Wi-Fi.

