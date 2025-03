La 5G+ est là, mais faut-il vraiment se précipiter ? UFC-Que Choisir dit non, et voici pourquoi

UFC-Que Choisir juge la 5G+ dispensable pour l’instant. On vous explique pourquoi en toute simplicité.

Depuis que la 5G+ a débarqué chez Orange et Free Mobile, on pourrait penser que c’est la révolution dans nos poches. Pourtant, l’association UFC-Que Choisir joue les rabat-joie et affirme qu’il n’y a pas urgence à adopter cette technologie. Alors, on pense quoi ? On est d’accord avec eux.

La 5G+, c’est quoi déjà ? Et pourquoi UFC-Que Choisir freine des quatre fers ?

La 5G+, ou 5G Stand-Alone (SA) pour les intimes, c’est la version “pure” de la 5G.

Contrairement à la 5G classique (Non Stand-Alone, ou NSA), qui repose encore sur des bouts de réseau 4G dont le coeur de réseau, la 5G+ fonctionne de A à Z sur une infrastructure dédiée. Free Mobile l’a intégrée dans son forfait à 19,99 € depuis septembre 2024, et Orange a suivi en proposant une option ou un forfait spécial. SFR et Bouygues, eux, sont encore sur la touche pour le grand public.

Mais UFC-Que Choisir calme le jeu : pour eux, pas besoin de se ruer dessus. Pourquoi ? D’abord, ils estiment que le déploiement va prendre du temps. La 5G+ utilise surtout la bande des 3,5 GHz, qui offre des débits de folie mais couvre mal les grandes distances. Résultat : il faut plein d’antennes, et ça ne se fait pas en deux jours. Sauf que… Orange a surpris tout le monde en ajoutant la bande des 700 MHz, qui couvre mieux, et Free suit le mouvement. Donc, ce point-là est déjà un peu dépassé. La couverture s’améliore, et les débits aussi, grâce à l’agrégation des fréquences – un terme barbare qui veut juste dire “combiner plusieurs bandes pour aller plus vite”.

Des arguments à nuancer : entre débit, environnement et usages

L’association soulève aussi un autre souci : avec la 5G+, difficile de savoir quel débit on va vraiment avoir. Selon l’antenne à laquelle vous êtes connecté et la fréquence utilisée, ça peut aller du simple au triple (voire plus). Mais soyons honnêtes, ce n’est pas nouveau. Avec la 4G, c’est pareil : entre la bande 800 MHz et la 2600 MHz, les performances varient déjà beaucoup. La 5G+ n’invente rien là-dedans, elle suit juste le même principe. Votre débit dépendra de votre opérateur, de votre smartphone et de votre position. Rien de bien révolutionnaire.

Côté environnement, UFC-Que Choisir s’inquiète d’une possible “explosion” de la consommation de data. Plus de vitesse, plus de streaming, plus de téléchargements… et hop, une facture énergétique qui grimpe.

Sauf que les chiffres racontent une autre histoire. En 2020, avant la 5G, on consommait 10 Go par mois en moyenne selon l’Arcep (le gendarme des télécoms).

Aujourd’hui, on est à 17 Go. Oui, ça augmente, mais ça ne double pas non plus. Et bonne nouvelle : la 5G+ est plus économe en énergie que la 4G pour transporter ces données. Donc, l’impact environnemental, on peut le relativiser.

Et pour les usages ? L’association affirme que la 5G+ n’apporte rien de fou pour le commun des mortels. Si vous regardez Netflix ou scrollez sur TikTok, la 4G ou la 5G classique suffisent largement. Seuls les gamers acharnés ou les fans de vidéos 4K pourraient y voir un intérêt. Là-dessus, difficile de leur donner tort : la 5G+ manque encore d’un “killer app”, une appli ou un usage qui change tout, comme la 4G l’a fait avec le streaming mobile.

Alors, on attend ou on fonce ?

Malgré tout, la 5G+ a des atouts. Par exemple, elle introduit la VoNR (Voice over New Radio), la voix sur 5G. Fini les appels qui basculent en 4G : avec la VoNR, vous restez en 5G, avec une qualité audio au top, moins de bruit parasite et une connexion ultra-rapide. Et comme elle optimise l’utilisation du réseau, elle consomme moins d’énergie. Pas mal, non ?

Mais il y a un hic : pour en profiter, il faut un smartphone compatible. Et là, c’est la douche froide : seuls 11 modèles le sont aujourd’hui, et les iPhone n’en font même pas partie. Si vous avez un vieux téléphone ou un iPhone récent, la 5G+ reste hors de portée pour l’instant. Du coup, UFC-Que Choisir a raison sur un point : pas la peine de tout changer maintenant.

D’ailleurs, chez Frandroid, on est plutôt d’accord avec eux. La 5G+ chez Orange, c’est la 5G SA : une promesse de réseau 100 % 5G, de bout en bout. Sur le papier, c’est beau, mais en vrai, ça ne veut pas dire des débits forcément meilleurs. Parfois, ils peuvent même être moins bons que la 5G classique qui profite de l’agrégation des bandes 4G. Par contre, la latence – le temps que met une donnée à arriver – est améliorée, ce qui est intéressant pour les jeux ou les applis réactives. Mais pour le débit brut, on repassera.

Et puis, il y a un autre souci : tant que les iPhone ne passent pas à la 5G SA en France, les opérateurs ne vont pas mettre le paquet sur cette technologie. Pourquoi ? Parce qu’ils préfèrent garder des fréquences pour la 5G classique, qui mixe les bandes 4G et 5G. Avec la 5G NSA, vous profitez d’une agrégation qui booste le débit là où la 5G+ reste encore limitée. Bref, chez Frandroid, on se dit aussi qu’il vaut mieux attendre que tout ça mûrisse.

