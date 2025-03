5G+ ou 5G SA : Orange a-t-il menti avec son annonce ?

Qui de Orange ou Free Mobile est en avance techniquement sur le déploiement de la 5G ? On fait le point.

Ce jeudi 6 mars 2025, Orange a fait parlé de lui en annoncant être le « Orange, 1er opérateur à lancer une offre 5G+ avec bande passante dédiée pour le Grand Public ».

Pour aller plus loin

Voici le premier forfait 5G+ en France : les nouveautés, le prix, les smartphones compatibles – On fait le point

Toujours taquin dans sa communication, Free a pris la parole sur les réseaux sociaux pour rappeler que le trublion avait lancé, en premier, une offre 5G SA en septembre 2024.

Qui faut-il croire ? Est-ce que Orange a menti ? Le diable est dans les détails.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G

5G+ ou 5G SA : même technologie, marketing différent

Commencons par une explication technique de cette nouveauté mise en avant par Free Mobile puis par Orange.

Les deux opérateurs ont en fait annoncé la bascule vers la 5G dite « standalone ». Il s’agit de la « véritable » 5G car les opérateurs ont procédé à la migration de leurs coeur de réseau sur la nouvelle génération. Autrement dit, les usagers accèdent désormais à une 5G de bout en bout du réseau.

Ce changement permet d’améliorer la sécurité, de proposer des débits plus rapides et une latence très réduite.

Alors quelle est la différence entre la 5G+ d’Orange et la 5G SA de Free Mobile. Aucune sur le papier, les deux termes désignent exactement la même technologie. Il s’agit de deux appélations différentes

Il existe pourtant bien des différences entre ce que proposent les deux opérateurs.

Smartphones compatibles : avantage à Free

Avec un lancement dès la fin de l’année 2024, Free Mobile a pris de l’avance sur Orange. Cela permet à l’opérateur de garantir une compatibilité avec un plus grand nombre d’appareils.

On trouve la liste complète sur son site d’assistance. Des terminaux comme le Samsung Galaxy A55 sont indiqués comme compatibles.

De son côté, Orange propose une liste très limitée, avec seulement quelques modèles haut de gamme chez Samsung, Honor et Xiaomi. L’opérateur historique promet d’étendre cette liste dans les semaines à venir.

Bande passante dédiée : avantage à Orange

Et c’est là le détail qui permet à Orange de repousser des accusation de tromperie dans sa communication. L’opérateur ne promet pas d’être « 1er opérateur à lancer une offre 5G+ », mais bien « 1er opérateur à lancer une offre 5G+ avec bande passante dédiée ».

C’est une fonction permise par la 5G SA que n’utilises pas à notre connaissance Free Mobile pour le moment.

Orange promet ainsi à ses abonnés 5G+ une bande passante dédiée en cas de congestion du réseau. Une forme de priorité donné à ces utilisateurs qui pourront continuer d’utiliser des services tel que le streaming de vidéo.

Le réseau : avantage à Orange

La différence entre les annonces d’Orange et Free Mobile se fait aussi sur le déploiement du réseau.

Au 1er mars 2025, d’après l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Orange a déployé 11 818 antennes 5G sur la fréquence 3,5 GHz, contre 8524 pour Free Mobile.

À l’inverse, Free Mobile propose 20 615 antennes 700 MHz contre 9801 antennes pour Orange.

Toutefois, et c’est là qu’Orange tire son épingle du jeu. L’opérateur historique propose une agréagation des fréquences 3,5 GHz et 700 MHz pour un débit maximale de 1,5 Gbit/s en réception et 200 Mbit/s en émission.

Free Mobile promet un débit maximale de 1,75 Gbit/s, mais avec l’agrégation de 4 bandes de fréquences en 4G LTE, ce qui signifie qu’il faut être dans une zone couverte par les 4 bandes, avec un mobile compatibles et la consommation induite par cette agrégation. À notre connaissance, Free Mobile ne propose pas d’agrégation en 5G SA à ce stade.