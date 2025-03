La vraie 5G bientôt chez tous les opérateurs ? Orange dévoile un réseau 5G « virtuel » qui se déploie en quelques clics

Le MWC 2025 rassemble en ce moment même les acteurs de la téléphonie et cela concerne autant les fabricants de smartphones que les opérateurs mobiles tels qu’Orange. Cette année, l’opérateur historique annonce avoir de grands projets sur la 5G et ses infrastructures réseaux.

Deuxième opérateur à avoir lancé la 5G SA en France, Orange pourrait en devenir le premier fournisseur avec sa nouvelle solution de déploiement 5G qui promet d’être plus économique, moins polluante et beaucoup plus rapide à mettre en place que les infrastructures actuelles. Une innovation qui tient en un mot : cloud. Une technologie grâce à laquelle Orange est en mesure de proposer un réseau 5G SA basé sur un cœur de réseau virtuel.

Un gain de temps et d’argent considérable

Annoncé dans un communiqué et relayé par Clubic, le lancement du service 5G CNaaS (Core Network-as-a-Service) représente une avancée significative dans le réseau mobile. Elle pourrait permettre autant aux opérateurs principaux qu’aux MVNO de commercialiser un réseau 5G SA en leur proposant un cœur de réseau sous forme de service cloud et entièrement géré par Orange.

On compte plusieurs avantages à la 5G CNaaS, les clients n’auraient d’abord pas besoin d’utiliser leur propre cœur de réseau, ce qui représente des économies considérables. Cette 5G CNaaS répond aussi à des préoccupations environnementales, la virtualisation réduisant l’impact écologique du déploiement de la 5G. Enfin, ce cœur de réseau virtuel se déploie en deux temps trois mouvements comme l’explique Orange dans son communiqué :

En moins d’une heure, tout opérateur disposant d’antennes compatibles peut désormais déployer la 5G SA pour des millions d’utilisateurs – directement à partir d’une interface informatique. Orange Wholesale

En revanche, nous voyons mal SFR ou Bouygues Telecom souscrire à ce service, quand bien même cela accélèrerait le lancement de la 5G SA auprès du grand public dans leur offre commerciale. Cela reviendrait à dépendre d’Orange, tant sur la qualité de ces réseaux virtuels que sa maintenance.

La 5G CNaaS pourrait en revanche s’adresser à de plus petits acteurs tels que des MVNO indépendants qui auraient les moyens d’investir dans un cœur de réseau virtuel grâce au modèle du Pay As You Grow dans lequel le client débute par de faibles investissements qu’il fait ensuite grandir en fonction de la demande.

La « softwarisation » des réseaux : une révolution pour Orange

Cela fait déjà quelques années qu’Orange s’est lancé dans la « softwarisation » de ses réseaux afin d’accélérer considérablement le déploiement des dernières normes mais aussi de faire gagner performances et sécurité à son réseau. Cela permet également de réduire considérablement les risques d’erreur humaine lors du déploiement ou de la maintenance.

Enfin, la softwarisation de son réseau permet surtout à Orange de proposer plus aisément ses services aux quatre coins du monde, sachant qu’environ 80 % des opérateurs mobiles du globe n’ont pas encore lancé la 5G SA. Lors de la MWC 2025, Orange a annoncé un partenariat avec l’américain Red Hat afin d’accélérer la transformation de son réseau télécom.

