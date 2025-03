Le pass Navigo Liberté+ débarque sur smartphone cet été : ce que ça change pour vous

L’Île-de-France continue de dématérialiser ses titres de transport et voit arriver sa formule Liberté+ permettant de payer ses trajets à l’unité.

Passe Navigo/ Ile de France Mobilités/Gare Peirere/Paris 75017/18.07.2018/Comediens Anais Pessey et Laurent Pariente/ Sennse/

Ile-de-France Mobilités (IDFM) continue sa stratégie de dématérialisation. Après avoir vu arriver le pass Navigo et les tickets à l’unité sur iPhone, IDFM annonce désormais l’arrivée du pass Navigo Liberté+ sur tous les smartphones pour juin 2025, rapporte Le Parisien. Cette offre permet de ne payer à la fin du mois que les trajets réellement effectués au cours de ce dernier.

Des tarifs préférentiels

Pour séduire les franciliens, le pass Navigo Liberté+ à un argument de choix : son prix. En effet, depuis le 1er janvier 2025, le titre de métro-train-RER est vendu au prix de 2,50 euros (remplaçant l’ancien ticket t+) contre 1,99 euros le trajet pour les détenteurs de la formule Liberté+ et 1,60 euros pour les trajets en bus et tram. Une économie de plus de 50 centimes pouvant faire la différence à la fin du mois pour certains usagers.

Île-de-France Mobilités (Vianavigo) Télécharger gratuitement

Pour rappel, la formule Liberté+ n’est accessible qu’ « aux personnes qui habitent ou travaillent en Île-de-France ». Les autres utilisateurs dits « occasionnels » devront se tourner vers les formules classiques proposés par IDFM. Cette offre semble d’ores et déjà susciter l’adhésion. La formule a dépassé le million de souscription et le nombre d’utilisateurs à doublé entre novembre 2024 et février 2025.

Désormais, il ne manque que le pass Navigo Annuel pour compléter l’offre. Un choix justifié par IDFM pour donner la priorité aux « aux titres qui doivent être fréquemment renouvelés pour éviter d’avoir à passer aux guichets », précise Laurent Probst, directeur d’IDFM. L’attente ne devrait toutefois pas être trop longue. Valérie Pécresse, présidente de la région et d’IDFM ayant indiqué au Parisien que son déploiement est prévu pour « la fin de l’année 2025 ».

