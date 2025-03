OnePlus change de discours sur ses mises à jour Android, voici ce que ça change pour vous

OnePlus clarifie sa politique de mises à jour de ses OnePlus 13 et OnePlus 13R, récemment lancés.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Maintenant que la partie matérielle des smartphones est arrivée à maturité, on se tourne de plus en plus vers le logiciel. On en veut pour preuve Samsung qui, par exemple, a porté toute sa communication autour des Galaxy S25 sur Galaxy AI et One UI 7.0. Les performances brutes ne sont plus une fin en soit, mais bien un moyen pour accélérer les applications et surtout aujourd’hui les fonctions d’intelligence artificielle.

Avec une configuration solide, on peut sereinement aborder plusieurs années d’utilisation de son appareil. Pour capter les consommateurs, il faut leur proposer des nouvelles fonctions et un cadre de sécurité. Ce sont les mises à jour majeures (comprenez d’Android) et les mises à jour de sécurité.

Finalement, Android 15 ne compte pas

Pour le cas des OnePlus 13 et 13R, c’est quatre ans de mises à jour Android et six mises à jour de sécurité. Problème, Droid Life a rapporté que pour ces modèles, la version d’Android les équipant à leur sortie était décomptée des quatre mises à jour promises, dixit les équipes OnePlus d’Amérique du Nord.

Une déclaration qui sonnait comme un tollé. OnePlus clarifie aujourd’hui la situation en désavouant les propos de ses équipes américaines. Android 15 qui équipe les OnePlus 13 n’est pas comptabilisé dans la promesse de mises à jour. Ce smartphone et son petit frère, le 13R, goûteront donc bien aussi à Android 19.

Affaire classée, mais ça ne nous empêche pas d’être toujours critique face à cette politique de mises à jour. Parmi les haut de gamme, OnePlus ne fait pas parti des champion. Samsung et Google sont à sept ans de mises à jour (Android et sécurité) et ils viennent d’être rejoints par Honor dont le Magic 7 Pro bénéficiera désormais de sept années également.