Le pass Navigo débarque enfin sur iPhone et Apple Watch à Paris : ce qu’il faut savoir

Ça y est, c'est officiel, vous pouvez désormais dire adieu à votre vieille carte Navigo et la remplacer par votre iPhone ou votre Apple Watch. On vous explique tout sur cette petite révolution dans les transports parisiens.

Il est désormais possible d’ajouter son pass Navigo sur votre iPhone et votre Apple Watch, une petite révolution dans les transports en commun à Paris. Cela fait des années que c’était en discussion et c’était déjà le cas sur Android depuis plusieurs mois. Mais concrètement, qu’est-ce que ça change pour vos trajets quotidiens ?

Comment ça marche ?

Tout se passe directement dans l’application Cartes, Apple Wallet en anglais. Il faut avoir mis son iPhone à jour sous iOS 17.5, et ensuite télécharger l’application Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités (Vianavigo évolue !) Télécharger gratuitement

À l’heure pour les JO

Mais alors, pourquoi Apple a-t-il décidé de se mettre à l’heure et d’intégrer le pass Navigo sur ses appareils ? Tout simplement parce que la marque ne pouvait pas se permettre d’être la seule à ne pas supporter les transports en commun à Paris, alors que des millions de touristes s’y rendront pour les Jeux Olympiques de Paris cet été.

Article en cours de rédaction