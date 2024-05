Passe Navigo sur iPhone : 8 questions à se poser avant de se lancer

Les Franciliens peuvent depuis aujourd'hui créer un passe Navigo virtuel sur iPhone. On vous explique les étapes à suivre, les atouts du service, mais aussi ses limitations.

À moins de posséder un smartphone sous Android, si vous vous déplacez en Île-de-France, le passe Navigo ou un Navigo Easy est encore glissé dans votre portefeuille. Cette carte en plastique est en passe de devenir obsolète pour les utilisateurs d’iPhone.

Ce 21 mai 2024, l’iPhone devient éligible au passe Navigo virtuel. Et c’est une première en Europe ! Jusqu’alors, seules quelques villes américaines et asiatiques avaient franchi le pas avec Apple pour une intégration totale de leurs services de transport dans iOS.

Quels sont les iPhone et Apple Watch compatibles ?

Le passe Navigo dématérialisé arrive en même temps sur iPhone et sur Apple Watch. Tous les iPhone sont compatibles à partir du XS. Il faut qu’ils soient mis à jour en iOS 17.5 pour accéder au service de cartes de transport. Côté montre, il est accessible sur toutes les Apple Watch depuis la Series 6.

Cerise sur le gâteau, pour l’occasion Apple annonce que « les informations sur les transports en commun en temps réel dans Apple Plans sont disponibles à Paris pour aider les utilisateurs à se déplacer dans la ville ».

Comment utiliser son iPhone pour prendre le métro ?

Le passe Navigo virtuel utilise le NFC de l’iPhone, soit la communication de champ proche, la même que pour le paiement sans contact.

Son activation ne requiert aucune identification. En cas de perte ou de vol du téléphone, il est utilisable par n’importe qui, mais il est possible de récupérer ses titres achetés en important son compte sur un nouveau téléphone.

Autre crainte que l’on peut avoir, c’est le 0% de batterie au moment de valider son titre de transport. Et bien sur iPhone ce n’est pas un problème puisque le mode Transport Express d’Apple permet de faire fonctionner le passe Navigo virtuel même lorsque l’iPhone est éteint.

Comment ajouter des tickets T+ à mon iPhone ?

C’est l’usage le plus aisé puisqu’il ne nécessite aucune installation et aucun compte. Tout passe ici par Apple Cartes (Apple Wallet), préinstallé sur le téléphone.

En cliquant sur le bouton « + » en haut à droite de l’application d’Apple, plusieurs choix d’ajout de cartes s’offrent à vous, dont un pour une carte de transport. Dans la section France apparaît le champ « Navigo » qui regroupe les différentes propositions disponibles.

Outre le ticket de métro à l’unité, on trouve également des carnets de 10 tickets plein tarif ou tarif réduit, des tickets aéroports (RoissyBus, Orlybus) et un forfait à la journée. Les prix sont les mêmes qu’au guichet.

Une fois son dévolu jeté sur une option, il suffit de payer via Apple Pay ou par carte bancaire pour que le ou les titres soient ajoutés à Apple Cartes.

Apple Cartes Île-de-France Mobilités Tickets T+ ✅ ✅ Tickets T+ réduits ✅ ✅ Carnets T+ (10 tickets) ✅ ✅ Billets gare à gare ❌ ❌ Forfait jour ✅ ✅ Forfait semaine ❌ ✅ Forfait mois ❌ ✅ Forfait année ❌ ❌ OrlyBus ✅ ✅ RoissyBus ✅ ✅ Forfaits spéciaux (WE jeune, antipollution ❌ ✅ Liberté+ ❌ ❌

Comment ajouter un forfait Navigo à mon iPhone ?

Apple Cartes ne permet pas d’acheter de forfait, à l’exception du forfait jour. Pour aller plus loin, il faut en passer par l’application Île-de-France Mobilités. Elle accueille les forfaits hebdomadaire et mensuel.

Île-de-France Mobilités nécessite la création d’un espace client qui demande quelques allers-retours dans votre boîte mail pour valider le processus.

Rendez-vous ensuite dans l’onglet « Achat », « Sur mon iPhone » et sélectionnez la ligne « nouvel utilisateur ». Là, la troisième occurrence mène aux forfaits. Mensuel ou hebdo, les deux requièrent une photo. Il ne reste plus qu’à payer via Apple Pay ou par carte bancaire.

Comment ajouter des titres de transport sur l’Apple Watch ?

L’application Île-de-France Mobilités laisse le choix entre iPhone et Apple Watch. Impossible d’utiliser son forfait sur les deux simultanément. Néanmoins, on peut transférer le passe Navigo aisément d’un iPhone vers sa montre en passant par l’application Apple Watch et sa rubrique « Cartes et Apple Pay ».

Peut-on transférer un passe Navigo d’Android vers iPhone ?

Non, il est impossible de transférer un passe Navigo virtuel d’un smartphone Android à un iPhone et inversement.

La seule possibilité actuellement offerte est le transfert d’un passe Navigo virtuel d’un iPhone vers un autre iPhone. Pour ce faire, il faut sélectionner « Je souhaite retrouver mes titres existants » dans le processus d’achat de l’application Île-de-France Mobilités.

Peut-on ajouter un passe Navigo actif à son iPhone ?

Non, un passe Navigo physique ne peut être importé dans Île-de-France Mobilités ou Apple Cartes. Il est préférable de le consommer entièrement avant de créer et alimenter un passe Navigo virtuel.

Comment ajouter un passe Navigo annuel ou un Imagin’R sur l’iPhone ?

Actuellement, les abonnements annuel et Imagin’R ne sont pas disponibles sur iPhone. Ils ne seront ajoutés que fin 2025 puisque leur souscription n’a aucun impact sur l’encombrement des guichets et distributeurs en station.

Même son de cloche pour les tickets Origine/Destination (de gare en gare). Pour eux, il faut conserver son Navigo physique ou continuer à acheter des tickets cartonnés en gare.