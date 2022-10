Pass Navigo sur iPhone et Android : on sait enfin quand Paris modernisera son métro

Si vous aviez imaginé qu'en 2022 il serait possible de prendre le métro avec un simple smartphone, vous vous trompez. À l'exception de quelques modèles, ce n'est pas possible. Île-de-France Mobilités a communiqué de nombreuses informations sur les changements à venir.

Paris, et plus globalement les transports parisiens, est en retard sur la dématérialisation des tickets de transport, bien que plusieurs expérimentations aient été menées. Celle avec Orange et Sosh est terminée depuis décembre 2020. Celle de Samsung aussi. Malgré tout, le lancement du passe Navigo et des tickets de métro sur iPhone et Android approche. À la suite d’un échange avec le patron d’Île-de-France Mobilités, Numerama livre des informations fraîches sur le planning envisagé.

Android : c’est disponible, mais tout n’est pas parfait

Comme l’explique Numerama, la version 8.0 de l’application IDF Mobilités, disponible sur le Google Play Store, permet d’acheter des titres de transport sur tous les smartphones Android. Vous n’avez plus besoin d’un smartphone Samsung ou d’une SIM Orange. Comme on l’expliquait plus tôt cette année, c’est la technologie HCE qui est utilisée. IDF Mobilités ne passe donc pas par Google Pay.

Île-de-France Mobilités fait désormais appel au HCE. Cela permet alors aux smartphones Android équipés d’une puce NFC de se transformer en ticket dématérialisé pour prendre le métro ou le RER en Île-de-France.

Notez cependant, que pour le moment, il n’y a pas le forfait Navigo annuel, ni le forfait Liberté+ et les tickets destination, d’un point A à un point B. Il faudra attendre la fin d’année 2023. Autre limitation : puisque le réseau d’IDF Mobilités n’est pas centralisé, il est impossible de synchroniser des titres ou un abonnement mensuel entre sa carte physique et son smartphone. Il faudra en conséquence choisir entre votre smartphone ou votre carte physique Navigo. Enfin, les titres de transport sont stockés dans votre smartphone, ils ne sont pas liés à votre compte. Il faut donc pas perdre son smartphone.

Île-de-France Mobilités Télécharger Île-de-France Mobilités gratuitement APK

Numerama précise qu’il faut un smartphone Android équipé du NFC, avec, au moins, la version Android 8.

iPhone : encore un peu de patience

Numerama a eu confirmation qu’Apple travaille avec IDF Mobilités pour intégrer le pass Navigo et les tickets de métro sur iPhone. Pour effectuer ce travail, Apple a même demandé des portiques RATP qui ont été envoyés à Cupertino, au siège d’Apple. Cette intégration est prévue entre juillet et septembre 2023, il faudra de ce fait être encore patient. Nicolas Lellouche, journaliste tech chez Numerama, pense que la fonctionnalité pourrait être intégrée directement dans iOS 17. En tout cas, dans la logique du planning communiqué par IDF Mobilités.

Concrètement, dans l’application Apple Wallet, où se logent les autres services de transport en commun sur iPhone, il sera possible d’acheter des tickets à l’unité, des carnets (x10) ou des forfaits jour. À ce moment-là, vous pourrez payer avec Apple Pay. Pour les autres titres, comme les abonnements semaine ou mois, il faudra impérativement utiliser l’application IDF Mobilités.

Aujourd’hui, il est déjà possible d’utiliser l’application IDF Mobilités pour charger son pass Navigo en achetant des tickets de métro à l’unité, par exemple. L’opération prend une trentaine de secondes, et cela évite d’avoir à faire la queue auprès des guichets automatiques.

