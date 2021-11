Utiliser son smartphone comme ticket de métro à Paris : une nouvelle solution miracle en 2022, sauf pour les iPhone

Si vous aviez imaginé qu'en 2021, il serait possible de prendre le métro avec un simple smartphone. Vous vous trompez. À l'exception des smartphones Samsung, ce n'est pas possible. Île-de-France Mobilités est en train de travailler sur une nouvelle solution pour mi-2022.

Paris, et plus globalement les transports parisiens, est en retard sur la dématérialisation des tickets de transport. Plusieurs expérimentations ont été menées.

Celle avec Orange et Sosh est terminée depuis décembre 2020 : « Tant que vous ne changez pas de carte SIM, le service est opérationnel : vous pouvez continuer à acheter des titres et les valider avec votre téléphone », a confirmé Île-de-France Mobilités (IDFM) au Parisien. Il n’y a pas de solutions miracles actuellement, sauf pour les propriétaires d’un smartphone Samsung. Ces derniers peuvent utiliser leur smartphone pour prendre le métro, quel que soit l’opérateur mobile.

Cependant, Île-de-France Mobilités est en train de préparer une nouvelle façon de dématérialiser son passe Navigo. Ils vont faire appel à la technologie HCE.

La technologie HCE (Host Card Emulation) vient à l’aide des transports parisiens

L’écosystème NFC est d’une certaine complexité, surtout dans le cadre d’une transaction. On fait généralement appel à des tiers de confiance, ou Trusted Service Manager (TSM), où peut être impliqués la carte SIM et les opérateurs mobiles (Mobile Network Operator, MNO).

Cependant, en 2012, la technologie Host Card Emulation (HCE) a fait son apparition sur le marché, dans un premier temps sur la ROM CyanogenMod. Oui, on parle bel et bien du firmware personnalisé, le plus populaire de la communauté Android. Google a, ensuite, intégré cette technologie dans Android 4.4 KitKat. Cette technologie permet de se passer de la carte SIM et des opérateurs mobiles, le système d’exploitation (OS) pilote ainsi directement le NFC.

Pour la sécurité, l’équipe en charge du HSE a mis en place une mécanique pour générer des numéros de carte jetables, c’est ce que l’on appelle la tokenisation. Cette technologie supporte également le mode déconnecté, lorsque le smartphone n’est pas connecté à internet. Autre avantage : comme expliqué plus haut, il n’y a pas besoin d’une carte SIM, cette technologie ne dépend donc pas d’un opérateur mobile spécifique.

Île-de-France Mobilités fera appel au HSE dès la moitié de l’année 2022. Cela va permettre aux smartphones Android équipés d’une puce NFC de se transformer en ticket dématérialisé pour prendre le métro ou le RER en Île-de-France. Cependant, cette technologie n’est pas intégrée dans l’iPhone… il ne sera donc pas possible de prendre le métro avec uniquement un iPhone.

Vous pouvez cependant utiliser votre iPhone pour charger votre carte Navigo, en attendant qu’un accord entre Apple et Île-de-France Mobilités soit enfin signé.