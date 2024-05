Apple Plans va enfin être plus pratique pour le métro et les bus à Paris

Pour accompagner le Navigo sur iPhone et Apple Watch, l'application Apple Plans se met à jour pour proposer les informations en temps réel sur les métros, bus, tramways et RER parisiens.

Ça y est ! Le passe Navigo est enfin disponible sur iPhone et Apple Watch pour prendre les transports à Paris. Cette fonction disponible de longue date sur Android se montre enfin dans l’écosystème d’Apple. Juste à temps pour l’arrivée massive de visiteuses et visiteurs attendue pendant les Jeux olympiques et paralympiques de cet été.

Or, ce n’est pas la seule annonce à retenir. Dans son communiqué, la firme de Cupertino explique aussi que, « en outre, à partir de cette semaine, les informations sur les transports en commun en temps réel dans Apple Plans sont disponibles à Paris pour aider les utilisateurs à se déplacer dans la ville ».

Apple Plans plus pratique face aux retards ou pannes de métro

Comme c’est le cas sur la très réactive application CityMapper — et parfois sur Google Maps –, vous pourrez savoir si une ligne de métro, de tramway ou de bus a du retard ou est indisponible en raison d’une perturbation. Une information pratique qui peut vous aider un déplacement inutile jusqu’à une station ou un arrêt. Les données en temps réel concerneront aussi les prochains départs, là aussi dans l’optique de rendre Apple Plans plus pratique dans vos déplacements dans la capitale française. Ne serait-ce que pour fournir une meilleure estimation de la durée d’un trajet.

Les informations en temps réel seront disponibles « pour le métro parisien, le RER, le tramway parisien, les bus de la RATP, etc. », affirme Apple. Parmi les données disponibles, l’entreprise cite « les horaires détaillés, les heures de départ et d’arrivée en direct, et les correspondances entre les réseaux pour mieux planifier leur voyage ».