iOS 17.5 est là : voici les deux grands changements à retenir pour votre iPhone

Après plusieurs semaines de beta, Apple met désormais iOS 17.5 à disposition de tous les utilisateurs d'iPhone. Cette mise à jour marque le lancement très attendu du sideloading d'applications sur iOS, mais aussi l'arrivée d'une fonctionnalité de sécurité très pratique.

Apple vient de déployer la mise à jour 17.5 pour iOS sur tous les iPhone compatibles, avec à la clé une courte liste de changements, mais d’envergure, notamment pour les utilisateurs européens.

D’une part, iOS s’ouvre enfin à l’installation d’applications en dehors de son App Store, de l’autre, Apple introduit une toute nouvelle fonctionnalité de sécurité pour vous protéger des regards les plus indiscrets.

L’installation d’applications en dehors de l’App Store enfin possible

On vous en parle depuis maintenant deux mois : l’Europe a imposé à Apple d’ouvrir son écosystème pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’installer des applications depuis n’importe quelle source et plus seulement l’App Store.

C’est la grande nouveauté de cette version 17.5 d’iOS pour les utilisateurs européens qui pourront, à l’instar d’Android, installer leurs apps depuis le web. Certains magasins d’applications alternatifs, comme SetApp ou AltStore, sont déjà disponibles pour concurrencer la plateforme d’Apple.

Détecter les trackers inconnus autour de vous

Apple et Google travaillent depuis l’année dernière sur une fonctionnalité logicielle pour détecter la présence d’un traceur inconnu pour les utilisateurs iOS et Android. Concrètement, il s’agit de prévenir les utilisateurs lorsqu’un « dispositif de suivi Bluetooth inconnu est vu se déplacer avec eux au fil du temps, quelle que soit la plateforme avec laquelle le dispositif est couplé ».

Présente dans iOS 17.5, cette protection vise à se prémunir contre la présence d’appareils AirTag indésirables et autres accessoires de suivi. Il suffira pour l’utilisateur d’utiliser l’application Localiser (Find My) pour détecter le traceur et, le cas échéant, le désactiver.

Les autres nouveautés d’iOS 17.5

Un nouveau mode de réparation, qui permet d’envoyer son iPhone en réparation sans avoir à désactiver la fonction Localiser. Cela permettra notamment aux utilisateurs de maintenir un suivi géographique de leur iPhone pendant la réparation.

Un nouveau compteur de temps pour l’application Livres, qui vous permettra de suivre vos habitudes de lecture et de vous fixer des objectifs quotidiens.

Le widget podcast sur la page d’accueil s’anime désormais et change de couleur selon le visuel du podcast.

Pour installer iOS 17.5, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et la mise à jour vous sera proposée.