On connait déjà un concurrent de l’App Store sur iPhone

Les utilisateurs d'iPhone vont bientôt pouvoir utiliser des magasins d'applications alternatifs à l'App Store d'Apple. Setapp sera le premier d'entre eux.

Il fallait s’y attendre : les premiers magasins d’applications alternatifs vont commencer à éclore en Europe suite à l’application du Digital Market Act (DMA). On connait désormais le premier d’entre eux et il nous vient de MacPaw, la société derrière le magasin Setapp bien connu des utilisateurs Mac va lancer une version européenne de son service compatible avec iOS.

Setapp débarque en Europe sur iPhone

Dans un communiqué publié sur son site internet, MacPaw annonce le lancement de Setapp en Europe en version mobile. Si vous ne connaissez pas ce service, celui-ci est accessible par abonnement (9,99 dollars aux États-Unis) et propose « une collection curatée d’apps macOS et iOS premium, rationalisant la découverte et la gestion des logiciels ».

Nous ouvrons une nouvelle voie pour l’industrie du logiciel vers un meilleur et plus diversifié écosystème d’applications. Cela offrira aux clients un plus grand choix et une meilleure expérience utilisateur. Oleksandr Kosovan, président et fondateur de MacPaw

Vous pourrez ainsi télécharger une sélection d’applications iPhone en dehors de l’App Store d’Apple, contenant « une large gamme d’outils de productivité, de créativité et de gestion du système, sans publicité ni achats in-app ». Dans le cadre de cet abonnement, les utilisateurs auront aussi accès aux dernières versions de ces applications, qui seront mises à jour constamment.

Sur macOS, Setapp propose une offre très fournie, avec des applications incontournables comme CleanShot X, Bartender, Downie ou encore iStat Menus. On ne sait pas encore quelles applications iOS seront proposées dans sa version européenne, sa beta est pour le moment accessible sur liste d’attente.

Le prix toujours inconnu

Mais il reste encore une inconnue : le prix. On doute que celui-ci soit similaire au tarif en dollars pratiqué outre-Atlantique, mais MacPaw assure au site The Verge que celui-ci « sera adapté aux modèles d’abonnement standard, mais il n’a pas encore été défini ».

Il faudra s’attendre à de plus en plus d’initiatives du genre sur iOS alors qu’Apple semble décidé à ne pas lâcher du lest pour toutes ces applications distribuées hors de son App Store. Les applications présentes dans Setapp pourront être aussi disponibles sur le magasin officiel comme c’est déjà le cas pour iOS, mais on imagine que beaucoup d’entre elles ne le seront que via le service de MacPaw.