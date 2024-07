Le bon vieux réseau cuivre s’éteint progressivement… mais la firme peine encore à prendre le relai, nous apprend l’Arcep dans son dernier rapport.

Le plan France Très Haut Débit semble avoir du plomb dans l’aile. Cette politique publique qui vise à « généraliser la fibre optique sur l’ensemble du territoire » d’ici à 2025 n’est pas tout à fait sur les bons rails, alerte l’Arcep. Dans un communiqué de presse publié le 25 juillet 2024, l’autorité de régulations des télécoms répète, encore, que le déploiement de la fibre prend du retard sur le territoire métropolitain et dans les outre-mer.

Après avoir effectué un relevé géographique « décrivant l’état des lieux des déploiements, et les prévisions de couverture fixe et mobile » sur tout le territoire, l’Arcep prévient que « le déploiement des réseaux FttH pourrait ne pas être achevé dans le calendrier prévu par Orange pour la fermeture du cuivre ».

La fin du cuivre c’est pour (presque) bientôt

Pour rappel, le réseau cuivre, qui fait transiter notre bon vieil ADSL, doit être mis à la retraite d’ici à 2030 avec un arrêt de la possibilité de souscrire à un nouvel abonnement dès 2026. Son remplacement par un réseau de fibre optique a fait l’objet d’engagements de la part de tous les grands opérateurs, Orange en tête (du fait de son statut d’opérateur « historique »). Ce sont désormais ces mêmes opérateurs qui sont appelés à « se saisir de ces informations et adapter en tant que de besoin leur calendrier de déploiement et le calendrier d’arrêt du cuivre ».

Si l’on regarde la France à la loupe, la fibre est accessible dans 84,2 % « des locaux du territoire national », mais une inégalité de déploiement dans les territoires persiste encore et toujours. Dans certains coins de l’hexagone et des territoires ultramarins « les échéances de déploiement annoncées par les opérateurs ne semblent pas cohérentes avec l’objectif gouvernemental de généralisation de la fibre optique d’ici la fin de l’année 2025 », indique l’Arcep.

Une inégalité de traitement selon les territoires

Certains coins en Dordogne ou en Vendée par exemple plafonnent autour de 61 % de couverture en FttH (Fiber to the Home) d’après les chiffres de l’Arcep. En Guyane, la situation est encore plus préoccupante puisque certains coins moins denses sont à peine couverts à 50 %. Même dans les « zones très denses » l’égalité n’est pas encore acquise puisqu’une ville comme Nancy n’est actuellement couverte qu’à 84 % là où Paris grimpe à 97 %.

Histoire de rappeler les acteurs de la transition numériques à leurs responsabilités dans le domaine, l’Arcep note innocemment que « la fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes […] est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné » par l’article L36-11 du Code des postes et des communications électroniques. Les opérateurs ont donc tout intérêt à tenir leurs promesses.