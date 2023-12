iTunes disparait de l’Apple TV, qu’est-ce que ça signifie pour vos contenus ?

Avec le déploiement de tvOS 17.2, Apple supprimera ses applications iTunes Movies et iTunes TV Shows. Un message de notification est d'ailleurs d'ores et déjà affiché à l'écran de certains utilisateurs.

Pour alléger l’interface de ses Apple TV et simplifier son offre vidéo, Apple va très bientôt supprimer ses applications iTunes Movies et iTunes TV Shows. Pour rappel, cette suppression avait été évoquée pour la première fois en octobre dernier par Mark Gurman et devrait se concrétiser très prochainement avec le déploiement de tvOS 17.2, dont la preview « release candidate » a été dévoilée ce 5 décembre par Apple.

Il n’y a donc plus aucun doute sur le fait que les deux applications iTunes, qui subsistaient toujours sur l’Apple TV, vivent leurs dernières heures. Apple a d’ailleurs commencé à afficher chez certains utilisateurs un message de redirection, précisant que leurs films et séries achetés sur iTunes Movies et iTunes TV Shows avaient automatiquement été déplacés vers l’application Apple TV.

La « marque » iTunes perd encore du terrain

La plateforme Apple TV sera dorénavant la seule à permettre l’achat et la location de films et séries sur les boîtiers TV d’Apple… poussant toujours un peu plus vers la sortie la marque iTunes, de moins en moins utilisée par Apple.

La bonne nouvelle, c’est que ce transfert de compétences et de contenus va permettre à l’application Apple TV de reprendre à son compte certaines fonctionnalités exclusives aux deux plateformes iTunes. Parmi elles, la possibilité de filtrer les contenus par genre dans l’onglet des achats. Avec iOS tvOS 17.2, l’application TV va aussi hériter d’une nouvelle barre latérale comportant un onglet dédié à la boutique et aux achats pour permettre une navigation rapide.

À noter toutefois que les tuiles des applications iTunes Movies et iTunes TV Shows devraient rester visibles avec tvOS 17.2, au moins dans un premier temps. Les utilisateurs qui cliqueront dessus verront simplement s’afficher l’écran ci-dessus, et seront donc réorientés vers l’application Apple TV. Il est fort possible qu’Apple procède par la suite à une mise à jour silencieuse de son backend pour retirer les deux tuiles, devenues inutiles… sans qu’une intervention de l’utilisateur soit nécessaire.

Notez que, paradoxalement, l’application iTunes Store pour iPhone et iPad ne semble pas inquiétée dans l’immédiat. Cette dernière est toujours active et fonctionnelle pour l’achat de films et séries. On ignore si Apple prévoit de la désactiver elle aussi au profit de l’application Apple TV, de plus en plus centrale.

Quant à tvOS 17.2, son déploiement devrait intervenir sous peu, vraisemblablement au cours des prochains jours, avant la période de Noël.