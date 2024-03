YouTube : que signifie ce message que vous allez bientôt voir ?

Avec l'application du Digital Markets Act (DMA) dans l'Union européenne, Google doit se mettre en conformité. C'est pourquoi vous risquez de voir apparaître ce message lorsque vous vous connecterez à YouTube dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines.

Ça y est : depuis une semaine, le Digital Markets Act (DMA) est entré en vigueur. Ce qui fait que Google, comme tous les autres Gamam, doit se mettre en vigueur. C’est pourquoi il fait apparaître, sur YouTube, u message vous proposant d’associer YouTube avec les autres services de Google. Explications sur cet écran qui est moins complexe qu’il n’y paraît.

À quoi ça sert d’associer YouTube avec les autres services Google ?

Spoiler : à pas grand-chose. Google fait preuve d’une certaine transparence, puisqu’associer les services de l’entreprise avec YouTube n’apporte rien, en tout cas pour vous. Cela ne sert globalement qu’aux services publicitaires de Google. Associer YouTube avec ses autres services permet à Google de combiner toutes les données qu’il collecte pour proposer des annonces plus personnalisées.

Il y a quand même certaines fonctionnalités mineures qui n’existeront plus ou qui seront moins performantes si vous refusez d’associer ces services. Sur sa page d’aide, Google indique que « vos recommandations dans la recherche, telles que « Que regarder » et votre flux Discover seront moins personnalisées ». Aussi, « lorsque la recherche et Maps ne sont pas des services associés, vous ne pouvez pas enregistrer de lieux dans la recherche. »

Vous pouvez décider d’associer YouTube à tous les autres services de Google, de refuser, ou bien de choisir certains services, parmi :

La recherche Google ;

Google Play ;

Les services publicitaires de Google ;

Google Chrome ;

Google Shopping ;

Google Maps.

Tous les autres services qui ne sont pas mentionnés dans cette liste sont forcément associés. Par ailleurs, tous les paramètres de tous les services peuvent quand même être modifiés dans le compte Google.

Pourquoi Google doit vous poser la question

Cela rentre en fait dans le cadre de la fin du profilage publicitaire combiné à partir de plusieurs services d’une même entité voulue par le Digital Markets Act. YouTube fait partie des gatekeepers, à savoir l’une des 22 grandes plateformes jugées trop importantes par la Commission européenne. Cela signifie qu’elle doit respecter certaines règles plus contraignantes, dont la fin de l’association automatique du service aux autres de Google.

D’ailleurs, si vous décidez de ne pas associer YouTube aux autres services de Google, certaines données seront encore partagées. Google donne cet exemple : « si vous effectuez un achat sur Google Play, les services de paiement de Play et de Google se partageront les informations associées afin que vous puissiez finaliser l’achat. » Par ailleurs, les données peuvent tout de même être combinées « pour éviter les fraudes et utilisations abusives », notamment « pour protéger contre le spam ou respecter la loi ».

