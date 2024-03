iPhone, Google, Windows, Messenger : ce qui change pour vous aujourd’hui avec le DMA

Ce 6 mars 2024, le Digital Markets Act (DMA) entre en vigueur. Une loi européenne qui vise à mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles des grandes plateformes numériques. Concrètement, elle a de grandes conséquences sur beaucoup de services que vous utilisez très probablement : voici ce qui change aujourd'hui avec le Digital Markets Act (DMA).

C’était prévu depuis longtemps, ce mercredi 6 mars est une date sans doute importante pour le marché numérique européen. C’est l’entrée en vigueur du Digital Markets Act, abrévié en DMA, une nouvelle législation européenne aux grandes ambitions. Elle semble bien embêter les grandes entreprises du numérique, notamment les « Gamam », ce qui témoigne d’une certaine importance. Sur vos réseaux sociaux, moteurs de recherche, navigateurs, systèmes d’exploitation, applications de messagerie instantanée, certains changements ont lieu à partir d’aujourd’hui : les voici.

Le Digital Markets Act, c’est quoi ?

Pendant longtemps, les grandes entreprises numériques ont joué avec les lois de l’Union européenne : c’est encore le cas avec le Digital Markets Act. Néanmoins, cette fois-ci, l’UE semble avoir durci le ton. La philosophie de ce texte, c’est de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes numériques qui sont concentrées autour de quelques entreprises.

D’ailleurs, le DMA est plus restrictif pour les principales, celles qui sont les plus utilisées sur le sol européen. Cette loi engendre ainsi plusieurs changements sur toutes les grandes plateformes en question, mais que sur le sol européen. Les Gamam (Google, Apple, Microsoft, Amazon, Meta) ne sont pas enclins à les généraliser au reste du marché mondial.

Ce qui change également avec le DMA, ce sont les sanctions prévues. Le texte de loi prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial et jusqu’à 20 % en cas de récidive. La Commission européenne est également en droit de décider d’astreintes journalières si elle constate un non-respect du règlement, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires mondial.

Au regard des exercices fiscaux des principales entreprises dont on parle, cela représente potentiellement des centaines de millions, voire des milliards d’euros.

Ce qui va changer sur votre iPhone

Apple vient de publier iOS 17.4, une mise à jour plus importante qu’il n’y paraît si vous vivez dans l’Union européenne. Elle permet aux développeurs de créer leur propre magasin d’applications : l’App Store n’est donc plus le seul autorisé. Néanmoins, Apple a de quoi garder le contrôle sur les applications qui y seront publiées, et a trouvé comment limiter ses concurrents sur son propre système d’exploitation. Les magasins alternatifs pourront être définis en option par défaut dans les paramètres du smartphone. L’App Store s’ouvre également aux services de cloud gaming : il ne sera plus indispensable de passer par un navigateur web.

C’est aussi la fin du monopole d’Apple Pay : les applications vont pouvoir décider de passer par une autre solution de paiement sur iPhone. D’ailleurs, certaines banques pourraient quitter Apple Pay, afin d’éviter la commission de la pomme sur les transactions.

Du côté des navigateurs web, lors de la configuration de l’appareil, d’autres navigateurs seront proposés : Safari ne sera plus le seul. Pour aller plus loin, les navigateurs web peuvent désormais utiliser des moteurs de rendu différents de WebKit, obligatoire jusqu’à maintenant.

Apple comptait supprimer les Progressive Web Apps, avant de faire machine arrière : les PWA existeront toujours, mais devront utiliser WebKit. D’ailleurs, la Commission européenne va mener l’enquête afin de vérifier si Apple respecte bien le DMA.

Les modifications faites à Google et à Android

Sur Google, certaines fonctionnalités vont devenir indisponibles. Par exemple, il ne sera plus possible d’avoir accès rapidement à Google Maps via le moteur de recherche Google. Jusqu’alors, lorsqu’on cherchait une adresse ou un lieu précis, Google mettait un lien permettant d’accéder à un itinéraire sur Google Maps.

Ce ne sera plus possible dans l’Union européenne à partir de ce 6 mars. Même chose pour YouTube, Google Flights ou encore Google Shopping. Cela ne veut pas dire que ces sites disparaissent des résultats de recherche, mais qu’ils ne seront plus avantagés par rapport à d’autres.

Plus généralement, concernant le compte Google, il faudra préciser vouloir connecter les différents services Google entre eux dans les paramètres de son compte. Ce qui était le cas par défaut auparavant, comme le précise Google dans son communiqué.

Cela signifie par ailleurs qu’il est possible de créer un compte distinct selon les services : un compte pour YouTube et un autre bien distinct pour Gmail. Sur Android, davantage de navigateurs web et de moteurs de recherche sont proposés lors de la configuration de l’appareil.

Envoyer un message sur WhatsApp, le recevoir sur Messenger : les messageries deviennent interopérables

Les grands services de messagerie instantanée deviennent interopérables. Pour le moment, seuls WhatsApp et Messenger sont concernés, à savoir deux services proposés par Meta.

Dans l’idée, on peut envoyer un message sur l’un des services et le recevoir sur l’autre. Pour le moment, l’entreprise n’a pas communiqué sur ces changements.

Vos PC Windows aussi vivent des changements

Microsoft aussi met en place une mise à jour de Windows, qui sera déployée tout au long du mois de mars, comme l’entreprise le précise dans son communiqué. Il sera par exemple possible de désinstaller toutes les applications préinstallées, comme Caméra, Cortana, Recherche Web à partir de Microsoft Bing, Microsoft Edge ou encore Photos.

Par ailleurs, vous pourrez désynchroniser votre compte Microsoft de votre compte Windows : les comptes pourront être totalement séparés. Enfin, cette mise à jour n’apporte pas Copilot : le marché européen est pour le moment exclu.

