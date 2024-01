L’UE casse le monopole de Safari : à vous de choisir votre navigateur sur l’iPhone

L'iPhone va subir de gros de changements. Un des changements concerne les navigateurs web, on vous explique tout ça.

Imaginez allumer pour la première fois votre iPhone et, surprise, Safari n’est plus le seul roi de la jungle des navigateurs ! C’est exactement ce qui attend les utilisateurs européens d’iPhone. C’est une des nouvelles mesures d’Apple tout juste annoncées pour se mettre en conformité avec le Digital Markets Act (DMA) européen.

Pour aller plus loin

L’iPhone va subir sa plus grande révolution : voici les 10 mesures prises par Apple

Le choix du navigateur web

Au premier démarrage de Safari, un petit menu va pop-up, vous proposant de choisir votre navigateur préféré, un peu comme à l’époque sur Windows.

C’est la réponse de l’UE à l’omniprésence d’Apple dans nos choix de navigation sur le web. Vous pourrez donc choisir directement Chrome, par exemple, ou un autre navigateur. Mais, ce n’est pas le seul changement.

Une diversité de moteurs de rendu

Jusqu’à récemment, Apple imposait son moteur de rendu WebKit pour tous les navigateurs sous iOS, limitant un peu les performances et fonctions des autres navigateurs. Mais ça, c’était avant.

L’UE a décidé de bousculer les choses et maintenant, les développeurs pourront choisir d’autres moteurs de rendu, comme Chromium de Google. Cela signifie des performances qui peuvent varier et se démarquer de Safari. C’est une bouffée d’air frais, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs de navigateurs.

Et ça change quoi au final ?

Pour nous, utilisateurs en Europe, ça veut dire plus de contrôle sur notre expérience web.

On pourra non seulement choisir notre navigateur web par défaut, mais on pourrait aussi profiter d’une navigation web améliorée grâce à cette diversité technologique. Plus de concurrences entre les navigateurs pourrait aussi signifier plus d’innovations et de nouvelles fonctionnalités.