Apple ouvre enfin les portes de son App Store au cloud gaming : GeForce Now et Xbox auront leur vraie application

Apple vient d'annoncer une série de mesures pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Le géant en profite pour enfin lâcher du leste sur les conditions d'utilisation de l'App Store. Premiers gagnants, les applications de cloud gaming.

C’est la fin d’un très long combat pour les fournisseurs de services de cloud gaming. Jusqu’à présent, les services de jeux en stream comme GeForce Now et Xbox Cloud Gaming pouvaient proposer une application native sur Windows, macOS, GNU/Linux, Android, Android TV, mais pas sur iOS. Une aberration venant du monopole de l’App Store comme seul intermédiaire d’accès à des jeux sur la plateforme d’Apple. Cela obligeait les fournisseurs à proposer une simple web app accessible depuis Safari, moins performante qu’une application native et surtout plus difficile d’accès.

C’est désormais terminé. Apple a annoncé une ouverture des conditions d’utilisation de l’App Store pour les développeurs ce jeudi 25 janvier. Cette annonce accompagne une série de mesures prises par Apple pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne (DMA).

Une ouverture aux méta-jeux comme Roblox

Dans cette annonce adressée aux développeurs, Apple indique que les applications peuvent désormais proposer de nouvelles expériences in-app. Cela comprend le streaming de jeu en cloud gaming, mais pas seulement.

Aujourd’hui, Apple propose de nouvelles options pour la fourniture d’expériences in-app aux utilisateurs, notamment le jeu en streaming et des mini-programmes. Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser en continu tous les jeux proposés dans leur catalogue.

En lisant l’annonce, on comprend qu’Apple va beaucoup plus loin et ouvre également la possibilité à des jeux d’héberger eux-mêmes du contenu et le proposer aux joueurs. On peut penser à des jeux comme Roblox ou Fortnite qui peuvent désormais eux-mêmes servir de launcher pour d’autres jeux, comme Lego Fortnite récemment.

Les applications pourront également offrir de meilleures possibilités de découverte pour les jeux en streaming, les mini-applications, les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins qui se trouvent dans leurs applications.

Au-delà des jeux, Apple ouvre aussi son App Store à de véritables mini-systèmes capables d’intégrer eux-mêmes un catalogue de service. Ici, on pense à l’App Store lancé récemment par OpenAI pour ChatGPT. Les utilisateurs pourront accéder aux applications de l’App Store d’OpenAI directement depuis l’application ChatGPT de leur iPhone.