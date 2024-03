iPhone : prenez garde à ce détail si vous quitter l’Union européenne

Apple donne quelques détails importants à savoir concernant le téléchargement et la mise à jour d'applications obtenues sur iPhone via des plateformes alternatives à l'App Store. Que se passe-t-il en effet, vis-à-vis du DMA, si vous quittez temporairement l'Union européenne ?

C’est parti ! L’iPhone en Europe connaît plein de bouleversements dans le cadre du Digital Markets Act. Le fameux DMA entre en effet en action aujourd’hui pour forcer Apple et d’autres géants de la tech à mettre fin à des pratiques jugées anticoncurrentielles. Sur les smartphones de la pomme, l’importante mise à jour iOS 17.4 se déploie.

Une des grandes conséquences de ce changement et que l’App Store ne sera plus le seul magasin d’applications autorisé sur iOS. En effet, des développeurs tiers pourront proposer leurs stores alternatifs. On devrait donc en voir fleurir plusieurs, même si Apple a quand même mis en place un dispositif décourageant les développeurs de quitter le giron de l’App Store.

Par exemple, l’Epic Games Store va revenir sur l’iPhone pour proposer Fortnite.

Quelles règles pour un iPhone européen à l’étranger ?

Cependant, ces grands changements sont obligatoires uniquement sur le Vieux Continent. Dans le reste du monde, Apple va garder ses propres règles sans prendre en compte le DMA. Une question peut donc se poser pour les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone en Europe qui doivent temporairement voyager loin, pour des vacances par exemple. Les règles de l’App Store restent-elles dans le cadre du DMA ou non ?

Sur une page de support officiel, Apple apporte une réponse détaillée.

Si vous quittez l’Union européenne pour faire un voyage de courte durée, vous aurez toujours accès aux autres plateformes de vente d’apps pendant une période de grâce. Si vous vous absentez trop longtemps, vous perdrez l’accès à certaines fonctionnalités, y compris l’installation de nouvelles autres plateformes de vente d’apps. Les apps que vous avez installées depuis d’autres plateformes de vente d’apps continueront à fonctionner, mais elles ne pourront pas être mises à jour par la plateforme depuis laquelle vous les avez téléchargées.

En d’autres termes, tout va dépendre de la durée de votre séjour en dehors de l’UE. En revanche, il est dommage qu’Apple ne donne pas plus d’informations sur la temporalité exacte de cette « période de grâce ». S’agit-il de quelques semaines ? De plusieurs mois ? Il faudra encore attendre un peu avant de le savoir précisément.