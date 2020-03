Confinement : YouTube, à son tour, réduit la qualité du streaming vidéo pour soulager le réseau

Google a décidé, après Netflix, de réduire la qualité du streaming vidéo pour soulager le réseau en ce temps de confinement.

Comme on s’y attendait, le confinement dû au coronavirus a fortement augmenté le trafic internet. Le commissaire européen Thierry Breton a demandé au PDG de Netflix de passer ses contenus en standard afin d’éviter un engorgement du réseau Internet en pleine crise du Covid-19.

Netflix a très rapidement répondu à la demande, le spécialiste du sVOD a décidé de réduire le débit sur l’ensemble de ses flux en Europe pour une durée de 30 jours, soit environ 25 % de trafic en moins. Notez que ce n’est pas une réduction de la définition des vidéos mais du bitrate avec une compression plus importante du flux vidéo.

Ce matin, selon Reuters, Google a pris une décision similaire pour YouTube. Sundar Pichai, CEO de Google, et Susan Wojcicki, CEO de YouTube, ont déclaré qu’ils n’avaient observé que quelques pics d’utilisation, mais ils ont tout de même décidé d’agir dans ce sens.

“Les internautes viennent sur YouTube pour trouver des sources fiables d’information et des contenus pédagogiques pendant cette période difficile. Bien que nous n’ayons vu que quelques pics d’utilisation de notre plateforme, nous avons des dispositifs en place pour automatiquement ajuster notre système pour mobiliser moins de capacité réseau. À la suite de la réunion entre le PDG de Google, Sundar Pichai, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki et le Commissaire européen Thierry Breton, nous nous engageons à mettre temporairement par défaut tout le trafic en Europe en définition standard. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements des États membres et les opérateurs de réseaux pour minimiser la pression sur le système, tout en offrant une bonne expérience utilisateur”.