De 199 € à 86 €, le SteelSeries Arctis 7+ est le bon deal pour changer son casque gaming

Que ce soit sur PC ou consoles, un bon casque gaming est l’accessoire parfait pour rendre vos parties de jeux plus immersives. Et, en ce moment, le casque gaming Arctis 7P+ signé SteelSeries est actuellement disponible à 86,99 euros au lieu de 199,99 euros chez Amazon.

Si vous cherchez un bon casque pour jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur consoles, sur PC, ou pour vos communications sur Discord et Zoom, ainsi qu’un confort assuré même pour de longues sessions, le SteelSeries Arctis 7P+ est une bonne option. Conçu pour la PS5 et multi-récompensé depuis sa sortie début 2022, le voilà aujourd’hui avec 113 euros de remise.

Les points forts du SteelSeries Arctis 7P+

Le confort et la qualité de fabrication

L’autonomie de 30 heures

La compatibilité avec plusieurs plateformes

Le rendu sonore équilibré et modulable sur PC

Au lieu de 199,99 euros au départ, le SteelSeries Arctis 7P+ est maintenant disponible en promotion à 86,99 euros chez Amazon.

Un design de qualité, mais déjà-vu

Le casque Arctis 7P+ ressemble trait pour trait à son prédécesseur, l’Arctis 7P. Ici, SteelSeries fait le choix de ne pas changer une formule gagnante au niveau de l’esthétique et de l’ergonomie. L’Arctis 7P+ se compose d’un double arceau, l’un rigide en acier et en aluminium et l’autre en tissu élastique et ajustable. Les oreillettes en tissu sont confortables, mais imparfaites s’agissant de l’isolation phonique. Enfin, le micro se trouve au bout d’une tige rétractable et flexible, peut-être un peu trop puisqu’elle a tendance à bouger seul lorsqu’on manipule le casque.

L’Arctis 7P+ est fourni avec un dongle USB-C cadencé à 2,4 GHz à partir duquel s’effectue la connexion. Si ce casque a été conçu principalement pour la PS5, il est bel et bien compatible avec d’autres plateformes telles que la Nintendo Switch, le PC, votre smartphone ou la tablette, mais pas la Xbox. Pour cette dernière, il vaut mieux se tourner vers les modèles Arctis 7X.

Des bonnes performances audio pour le gaming

Tout d’abord, le point fort des casques de la gamme Arctis 7P est leur compatibilité avec la technologie Audio Tempest 3D de la PS5 qui vous offre une expérience immersive convaincante en amplifiant les sons discrets autour de vous. De manière générale, l’Arctis 7P+ fait le travail sans toutefois exceller avec une restitution audio équilibrée qui n’agresse pas les tympans, mais qui manquerait de punch. Le gros point faible de ce casque, en plus de l’absence de Bluetooth, c’est le micro, plutôt sommaire et qui ne parvient pas à une restitution naturelle de la voix.

Les qualités audio peuvent se retrouver augmentées pour les utilisateurs PC qui peuvent utiliser le logiciel de SteelSeries pour avoir accès à un égaliseur et personnaliser les paramètres du casque selon ses goûts. Le logiciel est même fortement conseillé selon l’utilisation que vous destinez au casque (écoute de musique, de film, gaming, etc.). Enfin, vous pouvez en profiter un bon moment avec ses 30 heures d’autonomie.

