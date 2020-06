Google Stadia tient enfin sa promesse : rejoindre le jeu de ses amis en un clic

Avec Crayta, jeu exclusif lancé le 1er juillet sur son service, Google Stadia lance enfin une fonction très attendue : State Share ou la possibilité de sauter dans le jeu d’un autre joueur et d’y collaborer en cliquant sur un simple lien.

C’était l’une des innovations qui avait bluffé l’assistance lors de la présentation de Google Stadia au printemps 2019 : la possibilité de rejoindre le jeu d’un autre utilisateur, de rejouer une séquence aperçue sur YouTube ou reçue en vidéo, le tout d’un simple clic. Baptisée « State Share », la fonction était depuis portée disparue. Elle va enfin faire son apparition.

Créer, collaborer, jouer et surtout partager

Ce jeudi, Google a livré un peu plus d’information sur Crayta, son prochain titre exclusif, annoncé lors du dernier Stadia Connect de mai. Disponible le 1er juillet 2020, le jeu conçu par le studio britannique Unit 2 Games repose sur la collaboration et la créativité en temps réel entre joueurs. Dans Crayta, vous allez pouvoir créer des jeux grâce à toute une variété d’outils à disposition, accessibles à tous en fonction de vos connaissances et du support sur lequel vous jouez.

À mi-chemin entre Minecraft et Fortnite (l’aspect 99 contre 1 en moins), le titre se présente comme une plateforme pouvant accueillir jusqu’à 20 joueurs simultanément dans une même partie, pour jouer ou collaborer. Et pour pousser à la créativité permanente, des événements saisonniers sont d’ores et déjà annoncés.

Mais là où Stadia et Unit 2 Games vont innover, c’est dans l’aspect collaboratif. Crayta ne se contentera pas de donner la possibilité aux joueurs d’échanger leur création, comme cela existe déjà dans de nombreux jeux dont le récent Dreams sur PlayStation. Il va aussi leur permettre de « sauter » dans le jeu créé par un autre joueur et d’y apposer leur patte grâce à la fonction State Share déployée pour la première fois. « Une première version », prévient Google qui précise qu’il s’agit d’une bêta.

Un des jeux créés avec Crayta // Source : Google Stadia Crayta // Source : Google Stadia Le jeu collaboratif Crayta // Source : Google Stadia Un jeu Western dans Crayta // Source : Google Stadia

Comment fonctionne State Share Beta ?

Depuis l’interface de Crayta, State Share Beta permet de créer un lien unique vers leur jeu, ou du moins, vers une séquence précise de son choix. Il suffira ensuite de l’envoyer à ses contacts. En partageant un extrait vidéo sur YouTube par exemple, les joueurs pourront aussi glisser le lien dans le chat et inviter d’autres joueurs curieux à rejoindre la partie au même moment. « C’est un outil extrêmement puissant. Cela permet aux créateurs de contenu et aux streamers d’inviter leurs communautés dans les jeux », avance Andy Shenton, directeur technique de Unit 2 Games. Les « téléspectateurs » seront alors téléportés dans la partie et pourront commencer à collaborer ou à tout simplement jouer.

Pour faire fonctionner State Share, Crayta transmet des données d’état du jeu en temps réel à Stadia qui enregistre toutes les informations, dont les vidéos, captures d’écran ou flux direct créés depuis la plateforme. Si vous décidez de partager du contenu avec des internautes, Google vous demandera votre consentement. Une fois accordé, un bouton apparaîtra à côté du contenu partagé pour que le « spectateur » puisse rejoindre la partie en tant que participant. Celui-ci se retrouvera alors dans le jeu à vivre la même expérience que son hôte, à condition de posséder le jeu. Sinon il sera redirigé vers une page pour s’abonner à Stadia ou pour acheter le jeu, s’il est déjà inscrit.

Crayta offert aux abonnés Stadia Pro

La plateforme créative va ainsi servir de laboratoire d’essai à l’une des innovations différenciantes que Stadia développera sans doute un peu plus lors de son prochain événement programmé le 14 juillet. Du côté de Unit 2 Games, on se félicite de l’opportunité saisie par un jeu plutôt novateur pour le service de cloud gaming. « Nous fonctionnons très bien ensemble », expliquait récemment le studio. « Crayta apporte la création collaborative et Stadia fournit le multisupport prêt à l’emploi. Une personne peut être dans son salon pour créer un jeu manette en main tandis qu’un joueur sur PC, avec souris et clavier, pourra profiter d’un mode plus avancé, aller dans l’interface de script, etc. Mais tous deux seront sur le même jeu et partageront la création ».

Crayta sera disponible le 1er juillet en deux éditions (Premium et Deluxe avec notamment plus d’éléments de customisation et de crédits Crayta, la monnaie du jeu). Le jeu sera offert aux abonnés Stadia Pro à sa sortie.