Microsoft et Facebook s’allient pour s’attaquer à YouTube, Twitch et Google Stadia

Microsoft a annoncé la fermeture de Mixer, son service de streaming. La firme a signé un accord avec Facebook Gaming pour reprendre cette activité, mais aussi pour développer xCloud sur Facebook et Instagram.

Alors que les yeux du monde tech étaient tournés vers la WWDC d’Apple, et l’annonce de la grande transition vers ses propres puces ARM dans les Mac, Microsoft annonçait discrètement la fermeture de son service Mixer, et la signature d’un partenariat stratégique avec Facebook pour pousser son service xCloud.

Intégrer xCloud à Instagram et Facebook

Sur le marché naissant du cloud gaming, Google va pouvoir s’appuyer sur YouTube pour faire la promotion de Stadia, et Amazon va mettre son service Twitch à contribution pour son service de cloud gaming. De son côté, Microsoft n’a pas dans ses cartes un service de streaming populaire pour pousser xCloud. Dans ces cas-là, la firme choisit de former une alliance avec la firme qui semble le moins être sa concurrente directe. Ici, Microsoft a signé un partenariat avec Facebook Gaming, d’une part pour que le service reprenne son activité liée à Mixer, mais aussi et surtout pour aider sur le cloud gaming.

Comme Google, Microsoft veut intégrer son service de cloud gaming profondément dans les codes du web. Un lien partagé dans un message, un stream ou une publicité pourrait permettre de jouer « en un clic » sur un serveur xCloud. Plus précisément, Microsoft annonce que la possibilité de « cliquer pour jouer » sera intégrée à Facebook Gaming et Instagram. Il y a plus de 500 millions d’utilisateurs journaliers sur Instagram, et c’est une énorme communauté dans laquelle xCloud va pouvoir puiser de la croissance face à ses concurrents.

Fermeture de Mixer dans moins d’un mois

Comprenant son retard sur le marché du streaming face à Twitch et YouTube Gaming, Microsoft avait pris la décision de racheter la start-up Beam en 2016 avant de le renommer Mixer. Malheureusement pour Microsoft, le service n’a jamais connu la croissance de ses concurrents, même après le rachat de stars comme Ninja et Shroud. En mai déjà, en plein confinement mondial, l’industrie du streaming de jeu enregistrait une croissance moyenne de 99%, là où Mixer stagnait avec une croissance de 0,2%.

La fermeture de Mixer semblait donc inévitable, et Microsoft a pris la décision de le faire avant le lancement de la nouvelle génération de console, histoire de faire place nette avant cette nouvelle étape de son histoire.

Microsoft annonce que le service fermera ses portes définitivement le 22 juillet 2020. À partir de cette date, le nom de domaine redirigera vers Facebook Gaming, et les différentes intégrations et fonctionnalités du service seront définitivement désactivées. Les spectateurs seront invités à se diriger vers Facebook Gaming. Par ailleurs, les partenaires Mixer pourront automatiquement devenir partenaires Facebook Gaming, et les streamers ayant accès à la monétisation Mixer auront accès au programme Level Up de Facebook Gaming.

De son côté, Microsoft va garder la main sur les technologies de streaming à basse latence utilisées sur Mixer pour les intégrer à Microsoft Teams et améliorer la qualité des conversations sur ce service.

Mais pourquoi Facebook Gaming ?

Facebook est peut-être devenu en quelques années l’une des entreprises les plus méprisées dans la sphère tech, mais le géant conserve un poids énorme dans l’industrie. Le choix de s’associer avec Facebook peut sans aucun doute interpeler le public de Xbox. Pourquoi ne pas s’allier plutôt avec Twitch ou YouTube, les deux géants du secteur ? Comme nous l’avons dit, ces deux services appartiennent en fait aux deux concurrents directs de Microsoft que sont Amazon et Google.

Avec Facebook Gaming, Microsoft trouve à la fois un service qui ne fait pas partie d’un concurrent direct, mais qui propose en plus une croissance déjà très intéressante, avec une croissance de 238 % sur l’année. Microsoft investit beaucoup d’efforts dans son nouveau service de cloud gaming. La firme a déjà signé un partenariat avec Samsung, numéro 1 du marché du smartphone, et devrait faire la transition de xCloud vers la Xbox Series X dès 2021.