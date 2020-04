Facebook lance Facebook Gaming pour concurrencer Twitch et YouTube

Après des années de rumeurs, Facebook lance enfin son service de streaming de jeux concurrent de Twitch, Youtube ou encore Mixer. Baptisé sobrement « Facebook Gaming », il sera disponible dès aujourd’hui sur Android, plus tard sur iOS.

Une application de gaming made in Facebook ? L’idée fait son chemin depuis maintenant plusieurs années. Jusqu’à maintenant, les rumeurs se sont toutes révélées fausses. Jusqu’à maintenant. Car le porte-parole de Facebook vient d’officialiser dans le New York Times l’arrivée d’une nouvelle application consacrée au streaming de jeu.

Facebook Gaming débarquera donc dans la journée sur le Play Store (Android). Les utilisateurs d’iOS devront attendre encore un peu, le temps pour l’application de passer les différentes validations de l’App Store. L’objectif de Facebook : créer une communauté de passionnés de jeux vidéo et concurrencer Twitch (propriété d’Amazon), Youtube (Google) et Mixer (Microsoft), déjà bien installés.

Pour convaincre les créateurs, Facebook aurait multiplié les rencontres avec des stars du secteur privilégiant Youtube et Twitch. On ne connait pas les tenants et les aboutissants de ces « rencontres secrètes » mais il ne serait pas impossible que Facebook ait adopté une stratégie comparable à celle de Microsoft avec Mixer (proposer des contrats à plusieurs millions d’euros). Mais ce ne sont là que des suppositions.

Gratuit et sans publicités

L’entreprise l’assure, Facebook Gaming sera un service totalement gratuit et sans publicités. Une stratégie différente de celle adoptée par Amazon pour son service Twitch. Facebook opte pour un modèle économique différent. Les utilisateurs pourront acheter des « stars », une monnaie virtuelle avec laquelle ils pourront encourager leurs steamers préférés pendant leurs lives. Sur chaque pack de « stars » acheté, Facebook prend une petit commission dont le pourcentage reste inconnu.

Facebook Gaming mise sur le jeu mobile

Notons que Facebook Gaming fera la part belle au jeu mobile. On ne pourra donc pas accéder au service depuis un PC. Avec la fonction « Go Live », les steamers pourront diffuser en direct leurs sessions de jeu sur smartphone ou tablette. Une manière de se démarquer de Twitch, Youtube ou Mixer qui triomphent sur console et PC, même s’ils proposent des fonctions mobiles.

La stratégie de Facebook sera-t-elle payante ? Difficile à dire. Selon le cabinet Newzoo, le mobile ne représentait que 18 % du marché des jeux vidéo en 2012. En 2015, il prenait la place de la console avec 34 % de part de marché puis du PC en 2016 (40 %). Le cabinet estime que le jeu mobile représentera 59 % du marché d’ici 2021. Néanmoins, ces résultats sont largement encouragés par les habitudes des consommateurs asiatiques et américains, plus prompts à acheter les jeux.

Notons également qu’en France les jeux les plus plébiscités ne sont pas forcément les plus « vidéogéniques ». Si Fortnite, PUBG ou Call of Duty Mobile cartonnent aux États-Unis et en Chine, le marché français se concentre sur les « hyper casual games » (jeux simples aux contrôles basiques). Un rapport d’App Annie (société spécialisée dans l’analyse de données mobiles) datant de juin 2019 révélait que des jeux comme Helix Jumps, Happy Glass, Love Balls ou Pixel Art figuraient parmi les plus téléchargés.