xCloud : Microsoft travaille à proposer les jeux Xbox Series X et PC en cloud gaming

Le service de cloud gaming xCloud est déployé en se basant sur la Xbox One S. La firme se préparerait à basculer vers la Xbox Series X en 2021.

Alors que Sony avec le PlayStation Now, Nvidia avec Geforce Now et Google avec Stadia proposent déjà leurs services de cloud gaming, Microsoft en est toujours à une phase d’expérimentation, récemment ouverte en France. Pourtant c’est bien xCloud, le cloud gaming développé par Xbox, qui semble être le plus prometteur et pourrait amener le premier vrai « Netflix du jeu vidéo ».

Pour le moment, Microsoft continue de déployer ses serveurs xCloud basés sur la Xbox One S, mais la firme va devoir passer tôt ou tard ce hardware à la prochaine génération, pour être capable de faire tourner les jeux qui ne sortiront que sur Xbox Series X. Cette transition devrait débuter en 2021.

Une transition stratégique pour Microsoft

C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste spécialisé Tom Warren sur Twitter. Le passage des serveurs xCloud vers la Xbox Series X serait prévu par Microsoft pour l’année 2021. Lors du lancement du service, comme pendant la preview, les jeux tourneront donc sur une Xbox One S. Il faut dire que la production de la Xbox Series X devrait se faire en flux tendu la première année et que la marque anticipe probablement des problèmes pour maintenir le stock de consoles à un niveau suffisant les premiers mois. Difficile donc de dévier une partie de la production vers le cloud gaming pendant cette première période. Par ailleurs, la production et sa rentabilité devraient aller en s’agrandissant dans les premières années de la vie de la console.

Le passage à la next gen est également important pour pouvoir augmenter la définition du flux envoyé par le service. En effet, xCloud se limite pour le moment à du 720p, et pourrait proposer du 1080p lors de son arrivé sur PC, mais on imagine mal Microsoft pouvoir proposer de la 4K avec le matériel de la Xbox One S. Lors de la présentation de la Xbox Series X, Microsoft a déclaré que l’APU de la console, sa puce centrale, pouvait faire tourner 4 instances de la version actuelle de xCloud simultanément.

Microsoft a promis que les jeux Xbox Game Studio sortiront à la fois sur Xbox Series X et sur Xbox One pendant la première année de la nouvelle console. En plus de permettre au parc installé de Xbox One de profiter des nouveaux jeux de l’écurie Xbox, cela permettra aussi à Microsoft de proposer ses jeux sur xCloud, en attendant la transition du service.

Lancement commercial dans le Game Pass en 2020

Le lancement de xCloud en version commercial est attendu pour la fin de l’année, et devrait se faire en parallèle du lancement de la Xbox Series X.

D’après Tom Warren, qui paraphrase ici des annonces précédente de Microsoft, le lancement de xCloud devrait se faire à l’intérieur du Xbox Game Pass cette année. On ne sait pas encore si cette intégration au service de jeux par abonnement, assez populaire, se fera gratuitement, ou si Microsoft prévoit de faire payer une « option xCloud » à ses abonnés. La firme devrait dévoiler ses plans au cours de l’année durant sa série d’annonces Xbox 20/20.

Jouer à des jeux PC depuis xCloud

À ces informations, The Verge ajoute que Microsoft travaillerait toujours à faire tourner des jeux PC développés pour Windows sur ses serveurs xCloud. La raison est simple, si la firme veut vraiment rendre son abonnement Xbox Game Pass accessible sur n’importe quel appareil grâce au cloud gaming, elle doit aussi proposer les jeux disponibles sur le Xbox Game Pass pour PC. Pour cela, Microsoft teste actuellement la production de serveurs dédiés aux jeux PC. Difficile de savoir si ce projet aboutira ou quand Microsoft pourra en dire plus.