PlayStation Now : le nombre d’abonnés a doublé en un an mais reste loin du Xbox Game Pass

Sony a annoncé comptabiliser 2,2 millions d'abonnés à son service PlayStation Now, mélange entre cloud gaming et jeux à la demande. Une belle croissance, mais qui reste encore loin du succès du Xbox Game Pass.

Le service de cloud gaming et de jeux à la demande de PlayStation poursuit son développement. Lancé en 2017 en France, le PlayStation Now vient de voir son nombre d’abonnés doubler en un an seulement pour atteindre les 2,2 millions d’utilisateurs dans le monde. Ces chiffres officiels ont été partagés lors d’une réunion de Sony sur la stratégie de l’entreprise.

Sony Corporate Strategy Meeting: – PS5 scheduled for launch this holiday

– Will improve not just graphical quality, but improve speed of games with SSD.

– Revolutionise the controller experience

– Custom 3D audio processing unit (Going over already known info) pic.twitter.com/6TitmNPZEu — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 19, 2020

PS Now : 2,2 millions d’abonnés

Après un démarrage compliqué, le PS Now semble conquérir de plus en plus de joueurs. En un peu plus d’un an, le nombre d’abonnés est passé de 1 million à 2,2 millions. Ce nombre d’abonnés reste cependant bien inférieur au nombre d’abonnés au PlayStation Plus — utilisé notamment pour jouer en ligne — qui est de 41 millions.

Cette croissance peut en partie s’expliquer par la baisse de prix qu’a connu le PS Now en octobre dernier. Le ticket d’entrée est passé de 14,99 euros par mois à 9,99 euros (ou 59,99 euros à l’année) pour s’aligner sur Stadia. Sony explique aussi que ce succès provient des récents ajouts de jeux attendus sur le catalogue du PS Now. Enfin, le confinement pratiqué dans de nombreux pays a également pu avoir son rôle dans cette croissance.

Toujours en retard face au Xbox Game Pass

Alors que Sony se réjouit de ses résultats, le PS Now reste loin derrière le Xbox Game Pass. En effet, ce dernier comptabilise 10 millions d’abonnés. Toutefois, il faut noter que ces deux services sont différents. Le PlayStation Now met l’accent sur le cloud gaming et le remote play, alors que le Xbox Game Pass profite lui, entre autre, des jeux des Xbox Game Studios en téléchargement le jour de leur sortie comme Halo 2: Anniversary. Microsoft a aussi l’avantage de proposer le Xbox Game Pass aux joueurs PC, même s’ils ne possèdent pas de console Xbox.

Rappelons enfin que la PlayStation 4 s’est écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires, contre environ 50 millions pour la Xbox One.

Les autres informations à retenir de cette réunion

Lors de cette réunion, Sony s’est également félicité du succès du remote play, la possibilité de jouer à la PS4 à distance depuis un appareil iOS, Android ou un ordinateur. Selon la société japonaise, le nombre d’utilisateurs de ce service a été multiplié par 2,5 entre décembre 2018 et décembre 2019.

Enfin, Sony rassure sur la future PlayStation 5. L’entreprise confirme que la sortie aura bien lieu à la fin de l’année 2020, et a profité de cette réunion pour rappeler les évolutions de la PS5 à venir, comme les chargements rapides des jeux de la prochaine génération ou l’expérience sonore améliorée. Sony prépare une grande conférence en juin, l’occasion peut-être de découvrir enfin le design de la console et les jeux à venir.