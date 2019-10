Le prix de l’abonnement au PlayStation Now baisse officiellement à partir d’aujourd’hui. Le nouveau tarif s’aligne parfaitement à celui de Google Stadia Pro. Le service accueille aussi temporairement de nouveaux jeux.

Le PlayStation Now est un service sur le cloud qui permet de profiter d’un catalogue de plus de 600 jeux PS2, PS3 et PS4. Et désormais l’abonnement à cette plateforme voit son prix baisser de manière significative pour atteindre les 9,99 euros par mois.

À titre de comparaison, il fallait débourser 14,99 euros par mois jusqu’ici. Sachez également que vous pouvez opter pour une autre solution et payer 59,99 euros par an pour accéder au PlayStation Now, contre environ 100 euros auparavant. Cette information a été confirmée par PlayStation France.

God of War, GTA V, Uncharted 4 et inFAMOUS Second Son sont disponibles sur PlayStation Now !

Abonnez-vous dès aujourd’hui à un nouveau prix : 9,99€/mois ou 59,99€/an et accédez à des centaines de jeux en streaming ou en téléchargement.

Plus d’infos 👉 https://t.co/NaDUPftUWo pic.twitter.com/XaFp7ZONsZ — PlayStation France (@PlayStationFR) October 1, 2019

Comme Google Stadia

Il est intéressant de noter que ce nouveau prix, plus attractif, s’aligne avec celui de Stadia Pro. L’abonnement à la plateforme cloud gaming de Google sera en effet également proposé à 9,99 euros par mois. Si le tarif est désormais le même, ce n’est pas le cas de la nature de l’abonnement. Google n’intègre en effet pas un catalogue de jeux accessibles en illimité, contrairement à des abonnements comme le Game Pass.

On imagine que Sony veut éviter de perdre du terrain face à Stadia et Xbox Game Pass et, pour ce faire, il faut évidemment proposer des tarifs compétitifs. On rappellera au passage que le PlayStation Now est disponible uniquement depuis une PS4 ou depuis un PC Windows.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Enfin, quatre titres viennent étoffer le catalogue du PlayStation Now, mais seulement pendant trois mois :

God of War

GTA V

inFAMOUS Second Son

Uncharted 4 : A Thief’s End

Cette durée limitée de trois mois laisse entendre qu’une autre sélection de jeux pourrait être proposée après le 2 janvier 2020.