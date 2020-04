xCloud arrive en France : comment s’inscrire à la preview gratuite du service de cloud gaming de Microsoft

Le service de cloud gaming de Microsoft, xCloud, arrive en Europe de l'Ouest et plus particulièrement en France. Le déploiement sera progressif et voici comment s'inscrire.

Microsoft déploie petit à petit son service de cloud gaming dans le monde. Face à Google Stadia, xCloud propose pour le moment un accès gratuit à des dizaines de jeux Xbox, directement depuis un smartphone sous Android, ou bientôt depuis un PC sous Windows 10.

Jusqu’à présent le service était seulement disponible en preview dans quelques pays comme les États-Unis, la Corée du Sud ou le Royaume-Uni. Désormais, le voilà qui arrive en Europe de l’Ouest.

Le coronavirus est passé par là

Situation particulière oblige, le lancement de xCloud chez nous se fera plus lentement que prévu par Microsoft. La firme prévient : « en évaluant l’évolution de la pandémie de COVID-19, 11 pays européens, dont la France, pourront bientôt rejoindre le programme, dès que nous jugerons qu’il sera raisonnable de le faire. Pour préserver le réseau, cela se fera progressivement. ».

Voici plus précisément la liste des pays concernés :

France

Belgique

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

Irlande

Italie

Norvège

Pays-Bas

Suède

Comment s’inscrire à la beta de xCloud en France

Même si le service n’est disponible dès aujourd’hui, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à la beta.

Pour s’enregistrer, la procédure est très simple. Il suffit de se rendre sur ce lien, et de remplir le formulaire avec son compte Microsoft/Xbox Live.

Microsoft validera par la suite les inscriptions.

Pas de beta sur iPhone pour le moment

Pour le moment la preview de xCloud en Europe n’est proposée que sur Android. Le test sur iPhone lancé en février 2020 est de toute façon très limité par Apple. La firme à la pomme bloque toujours les services de cloud gaming sur sa plateforme.